Во МХАТе покажут семейный мюзикл "Золото"

Артисты заговорят с детьми на их языке, спустятся в зал и будут взаимодействовать со зрителями

Ровно через неделю, 1 июня – в День защиты детей – МХАТ имени М. Горького покажет семейный мюзикл Антона Адасинского "Золото".Это музыкальный, удивительно красочный и современный спектакль для детей.

Бедные малютки-ноты оказываются заперты в тесной бочке и вместо чудесной мелодии рождают лишь какофонию. Но они хотят создавать настоящую музыку. Значит, придется бежать и пройти через множество испытаний, чтобы приблизиться к мечте.

Спектакль рассчитан на современного ребенка, искушенного пользователя интернета и гаджетов. Артисты говорят с детьми на их языке, спускаются в зал, взаимодействуют со зрителями.

Создатели спектакля определяют его жанр как кино-мюзикл. В постановке широко задействован видео-арт: огромные экраны раздвигают пространство сцены и переносят действие в сказочный мир. А еще там есть великолепные костюмы, декорации и, конечно, живая музыка: в спектакле звучат песни в исполнении группы Positive Band.

Начало спектакля – в 20:00. Продолжительность – 1 час 15 минут, без антракта.

Возрастное ограничение: 6+.

История спектакля

Премьера спектакля "Золото" состоялась во МХАТе имени М. Горького в феврале 2020 года в рамках национального проекта "Культура". Это авторский кино-мюзикл режиссера, хореографа и музыканта Антона Адасинского – основателя театра DEREVO.

В создании спектакля приняли участие Музыкальный театр детей Марины Ланда и Сергея Васильева (авторов песен к мультфильму "Смешарики"), лаборатория DEREVO, Детская театральная мастерская МХАТа имени М. Горького "Синяя птица" при участии арт-рок-группы Positive Band.