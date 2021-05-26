Пятилетие федпроекта "Формирование комфортной городской среды" будет отмечено международным форумом в Уфе

Пятилетие федпроекта "Формирование комфортной городской среды" будет отмечено международным форумом в Уфе
Фото: пресс-служба Минстроя РФ.
Участники мероприятия поделятся опытом по подготовке комплексных проектов развития территорий, обсудят вопросы планирования и рассмотрят лучшие проекты благоустройства

В столице Республики Башкортостан 26 и 27 августа состоится Всероссийский форум "Малые города и исторические поселения", а также второй Международный форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии". Оба мероприятия пройдут при поддержке Минстроя России.

К участию в форумах приглашены представители федеральных органов власти, регионов, муниципальных образований, российских госкорпораций, институтов развития, а также российские и международные эксперты в области урбанистики, архитектуры, градостроительства.

На форуме "Малые города и исторические поселения" соберутся представители регионов и муниципальных образований. Они обсудят практические вопросы дальнейшего развития городов, обменяются опытом по подготовке комплексных проектов развития территорий, обсудят вопросы городского планирования и формирования водно-зеленого каркаса, рассмотрят лучшие проекты благоустройства.

Главной темой Международного форума урбанистики в этом году станет "Ускорение изменений городов". На площадке мероприятия затронут вопросы трансформации городской среды и ее развития, творческой активности граждан и эффективных урбанистических проектов. Экспертные сессии будут проходить в рамках четырех треков: "Территории-лидеры", "Управление изменениями", "Города и таланты", а также "Устойчивое развитие и туризм".

"Обмен идеями, опытом и лучшими практиками благоустройства, в том числе на международном уровне, очень важен для создания комфортной городской среды, внедрения передовых решений. Поэтому совместное проведение двух мероприятий – форума урбанистики и форума малых городов – поможет нашим регионам в построении эффективной работы, а также ускорит выполнение национальной цели по повышению качества городской среды в полтора раза до 2030 года", – сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

По мнению принимающей стороны – правительства Башкирии, – пандемия показала, как важна для людей комфортная городская среда, причем у себя дома. И не важно, идет ли речь о крупном районном центре или малом городе, деревне, селе. Создавать в Республике Башкортостан одинаково хорошие условия позволяет и реализуемая программа "Формирование комфортной городской среды", и участие региона в различных конкурсах.

 "Последние три года мы сохраняем лидерские позиции на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря грантам, полученным в рамках конкурса, 16 муниципалитетов республики приводят в порядок свои центральные площади. Мы уже подали документы на следующий конкурс и ждем новых побед. Мы уверены, что проведение форумов "Малые города и исторические поселения", а также Международного форума урбанистики "Территория будущего" позволят открыть новые возможности и для нас, и для многих других регионов России", – отметил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Справка

Форум малых городов Минстроя России состоится впервые после пандемии коронавируса. Последняя очная встреча представителей регионов, на которой были оглашены результаты IV Всероссийского конкурса и обсуждены последних тенденций в области благоустройства, состоялась в феврале 2020 года в Тюмени.

В 2020 году форум "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" стал одним из немногих международных офлайн-мероприятий в России, проходивших во время пандемии коронавируса. Он собрал на своей площадке 85 экспертов, 30 из которых рассказали о зарубежных практиках. В центре внимания были темы развития национальных проектов и комплексных программ развития благоустройства, индустрии гостеприимства и инвестиций в туристическую отрасль, перспектив строительной отрасли и возможностей для бизнеса.

Полина ДОРОЖКИНА

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