Известный московский дуэт представит гостям любимые мелодии в неожиданном ракурсе

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 29 мая пройдет концерт "От Баха до джаза: орган и саксофон". В вечере примут участие Алексей Круглов (альт-саксофон, духовые) и Игорь Гольденберг (орган).

Известный московский дуэт представит гостям любимые мелодии в неожиданном ракурсе. Музыканты исполнят переложения известных классических произведений и предложат свое авторское видение (или лучше сказать – слышание) золотых страниц классического репертуара. И, конечно, концерт не обойдется без шедевров органной музыки и ярких запоминающихся импровизаций.

В рамках вечера также состоится презентация альбома "Сладкая греза" с музыкой Петра Чайковского. Релиз альбомабыл издан специально к этому концерту и представляет собой записи дуэта с концертов в Лютеранском соборе святых Петра и Павла. Это первая работа музыкантов с лейблом Ray Records. Специально для собравшихся слушателей Алексей Круглов и Игорь Гольденберг сыграют несколько композиций из альбома.

Алексей Круглов и Игорь Гольденберг – известные московские исполнители, лауреаты международных конкурсов. Они выступают с разнообразными проектами по всему миру. Алексей Круглов – саксофонист, режиссер, поэт, перформер, был назван британским изданием Jazz Wise "будущим джаза". Игорь Гольденберг – один из ведущих отечественных органистов, член Союза композиторов.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1759)

Хоральная прелюдия Ichrufzudir, BWV 639

Фантазия соль мажор для органа соло, BWV 572

Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759)

Ария Ксеркса из оперы "Ксеркс"

Антонио Вивальди (1678 – 1741)

Концерт "Весна" из цикла "Времена года", 1-я часть

Фридерик Шопен (1810 – 1849)

Мазурка ля минор

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 -1791)

Ария Керубино из оперы "Свадьба Фигаро"

Эдвард Григ (1843 – 1907)

"Утро" и "В пещере горного короля" из музыки к драме Ибсена "Пер Гюнт"

Петр Ильич Чайковский (1840 – 1893)

Сюита на темы из балета "Лебединое озеро"

"Старинная французская песенка" из "Детского альбома"

"На тройке" из цикла "Времена года"

Исаак Дунаевский (1900 – 1955)

Музыка из к/ф "Дети капитана Гранта"

Джордж Гершвин (1898 – 1937)

"Колыбельная Клары" из оперы "Порги и Бесс"

Астор Пьяццолла (1921 – 1992)

"Либертанго"

Игорь Стравинский (1882 – 1971)

Аллегро из цикла "Восемь инструментальных миниатюр для пятнадцати инструментов"

Начало концерта – в 21:00

Билеты – https://collegiummusicum.ru/.