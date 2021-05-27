В Большом театре пройдет Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла Данс"

В Большом театре пройдет Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла Данс"
Фото: Пресс-служба
Зрителям представят два гала-концерта, соло и дуэты

В Москве на исторической сцене Большого театра 8 – 9 июня при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 28-й раз пройдет Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла Данс". Несмотря на COVID-19, зрители вновь увидят самые яркие новые работы в области танца со всего мира. Билеты еще можно приобрести в кассах и онлайн на сайтах Большого театра – www.bolshoi.ru, а также "Центра Бенуа" – www.benois.theatre.ru

8 июня зрителей ждет гала-концерт звезд балета – номинантов 2020 – 2021 года на приз "Бенуа де ла Данс" и награждение победителей. Перед началом гала-концерта жюри под председательством Юрия Григоровича объявит имена новых лауреатов приза "Бенуа де ла Данс".

9 июня публику ожидает гала-концерт "Звезды "Бенуа де ла Данс – лауреаты разных лет". "Пожалуй, главное, что мне хотелось бы выделить, говоря о программе этого непростого года, – в гала будут представлены работы, созданные в период пандемии, а некоторые – специально для концертов Бенуа", – рассказала артистический директор фестиваля "Бенуа де ла Данс" Нина Кудрявцева-Лури.

В первый вечер свою статуэтку Бенуа получит Леонид Сарафанов, до которого приз добирался целых 15 лет. "Бенуа де ла Данс" был присужден ему в 2006 году за роль Альберта в балете Венской национальной оперы. А чуть позже в гала-концерте Леонид представит свое соло, которое ставится специально для этого вечера. Это будет мировая премьера.

Фото: Пресс-служба

В этом же гала солисты Балета Ганновера представят новую работу Марко Гёкке, номинированного на приз "Бенуа де ла Данс" 2020 – 2021 года за балет "Кунсткамера". Сцену из балета "Отель "Сесиль" (номинация Андрея Кайдановского) покажут ведущие танцовщики Баварского государственного балета. Отрывок из балета "Анна Каренина" Юрия Посохова (номинация 2020 – 2021) исполнят, совместно с Темуром Сулуашвили солисты Балета Джоффри (Чикаго) Виктория Джаяни и Альберто Веласкес. Солистка Балета Дрезден-Франкфурт Анне Юнг с партнером исполнят дуэт в хореографии Якопо Годани, поставленный специально для этого гала. Танцор Фламенко Хесус Кармона, основатель труппы "Компания Хесуса Кармоны", представит соло в своей хореографии.

Прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова исполнит па де де из второго акта балета "Жизель". Она номинирована за главную роль в этом спектакле (редакция А. Ратманского). Прима-балерина Нью-Йорк Сити балета Сара Мёрнс представит свою номинацию – соло в постановке Мёрса Кэннингхэма. Солист балета Земпер-оперы Хон Вальехо представит номер “Жду тебя снова”.

Во второй вечер звезда мирового балета, прима-балерина Большого театра и этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова исполнит с Якопо Тисси дуэт из балета Мауро Бигонзетти "Караваджо". Премьер Большого театра Семен Чудин представит мировую премьеру – соло, которое ставит для него Илья Живой. Этуали Парижской оперы – Амандин Альбиссон и Матьё Ганьо покажут "3 Прелюда" на музыку С. Рахманинова в хореографии американского хореографа Бена Стивенсона. А Хесус Кармона станцует соло из балета "Игра", за который он номинирован.

Фото: Пресс-служба

В гала-концерте также примут участие звезды Большого театра со своими партнерами: Екатерина Крысанова, прима-балерина Финского национального балета Мария Кочеткова, премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов и артисты Мариинского театра.

Прима-балерина Мариинского театра Екатерина Кондаурова представит с Романом Беляковым номер "Flashback". А премьер Мариинского театра Кимин Ким исполнит с прима-балериной Большого театра Евгенией Образцовой па де де из балета "Талисман".

Возрастная категория: 16+

О программе фестиваля можно узнать на его сайте -  http://benois.theatre.ru/.

Информация о призе:

Международный балетный приз "Бенуа де ла Данс" (Benois de la Dansе), известный в мире как "балетный "Оскар", присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на сцене Большого театра России.

Фото: Пресс-служба

С первого дня существования программы ее художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и организатор программы – общественная некоммерческая организация "Центр Бенуа". Автор статуэтки приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году приз включен в программу ЮНЕСКО "Всемирное десятилетие культуры", а в 2008 году "Центр Бенуа" становится членом Международного совета танца при ЮНЕСКО.

В 2002 году Министерство культуры России включило проект в Федеральную программу "Культурное наследие России".

Фото: Пресс-служба

В 2009-м проект "Бенуа де ла Данс" получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как программа международного значения.

За 28 лет своего существования приз "Бенуа де ла Данс" вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлевском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году проект снова вернулся на сцену Большого театра России, а в 2004 году стал фестивалем мирового балета.

Сбор от гала-вечеров фестиваля передается в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

СМИ раскрыли реальные ожидания Москвы от встречи Путина с Байденом

Саммит может привести к "локальному потеплению" между двумя странами

Прокуратура Нидерландов и "Алмаз-Антей" разошлись в оценках катастрофы MH17

Защита настаивает на вызов разработчиков "Бука" в суд

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей