МХАТ представит премьеру спектакля "Чудесный грузин"

МХАТ представит премьеру спектакля "Чудесный грузин"
Фото: пресс-служба
Театр взялся за острую, провокационную, опасную тему – молодость "отца народов"

Во МХАТе имени М. Горького 11 – 12 июня состоится премьера спектакля "Чудесный грузин". Новая постановка МХАТа – спектакль-провокация и спектакль-исследование о том, как никому неизвестный Иосиф Джугашвили стал "отцом народов". Но творческая группа дает зрителям лишь пищу для размышления и ставит перед ними важные вопросы, а отвечать на них зрители будут сами.

Чтобы понять какое-либо явление, нужно увидеть, как оно зарождалось, из чего формировалось, что на него повлияло. Именно этого и не достает в исследованиях биографии и личности Сталина. Долгие годы молодость Сталина была под грифом "Секретно": биография при жизни вождя сочинялась, ни о каких контрабандистских подвигах и жестоких терактах нельзя было говорить.

МХАТ берется за острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя. История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина. Ведь мало поднять архивы и вскрыть правду о том, как в молодые годы этот "чудесный грузин" (так называл молодого члена партии Владимир Ленин) проводил теракты, шел по головам, не жалея товарищей и мирных граждан. Важно еще понять причины и цели его поступков.

Фото: пресс-служба

"Для нас, для театра, политика – опасное и грязное дело. И мы ею не занимаемся. Искусство выше политики, но именно искусство дает пищу для размышлений о политике. Мы ставим вопросы, на которые должен отвечать зритель. В данном случае задача художника – и автора пьесы Андрея Назарова, и режиссера Ренаты Сотириади, и творческой группы – провокация. И провокация эта – в исследовании психотипа Сталина. Не надо быть психологом, чтобы знать: характер человека закладывается в детстве и юности. Так как же из "чудесного грузина" – умного, способного, даже романтичного юноши – вырос дьявольски хитрый и умный политик, умеющий разыгрывать блестящие шахматные партиина мировой арене? Автор пьесы очень точно отметил, что за каждую победу, за каждую комбинацию, нужно платить. Репутацией, семьей, важнейшими сутевыми человеческими вещами", – сказал художественный руководитель МХАТа имени М. Горького Эдуард Бояков.

Действие пьесы начинается в 1924 году на XIII съезде РКП(б), на котором Сталин был выбран генеральным секретарем. Перед голосованием будущий вождь вспоминает свою юность, и зритель переносится в 1902 год, в Батум, где "чудесный грузин" начал восхождение к бездне.

Главный вопрос, поставленный в пьесе, – чего в молодом Сталине больше: революционного максимализма или властолюбия. В какой момент произошли качественные изменения в личности и характере, когда, как хищник, попробовавший первой крови, он почувствовал в себе жажду власти над людьми?

Фото: пресс-служба

Постановка разделит зрителей на тех, кто увидит в Сталине героя-романтика, и тех, кто назовет его "романтиком с большой дороги". Но режиссера Ренату Сотириади такая реакция не пугает: спектакль не о Сталине, а об игре страстей – манипуляции чужими слабостями в угоду своим собственным. О том, как жажда власти превращает человека в зверя.

"Моя главная цель – чтобы зрители после просмотра спектакля задумались, как легко нами манипулировать, когда мы теряем свои корни, веру, традиции. И как используются человеческие страсти, слабости и пороки в достижении собственной цели. Нам интересно делать спектакль не просто о личности Сталина: давайте посмотрим, какой Джугашвили был романтик, семинарист, ходил с мамой в церковь, знал "Писание", читал псалмы, а потом вдруг стал тираном и злодеем, – мы хотим показать, как, играя человеческими страстями, Сталин шел к поставленной цели. Сегодня власть и деньги строятся на таких же манипулятивных техниках, на лжи во имя правды, на страшной игре. Поэтому в финале мы хотим перекинуть мостик в сегодняшний день", – отметила режиссер спектакля Рената Сотириади:

Чтобы показать добрую патриархальную Грузию, режиссер Рената Сотириади и художник Ирина Титоренко придумали необычную сценографию. К решению подтолкнула сама пьеса, которая написана как киносценарий. В ней постоянно меняется место действия: море, дом, старый город с балкончиками, гостеприимные грузинские застолья – красочные картинки тихого приморского мира мелькают под живую аутентичную музыку грузинского многоголосья, лезгинку, барабаны, дудук и пандури. Старая патриархальная Грузия, которую пришел отобрать и затем разрушить в молодости называемый родителями и друзьями Сосо. 

Полина ДОРОЖКИНА

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