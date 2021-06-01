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Аэрофлот запускает благотворительную акцию "Дарим Добро". В ее рамках компания будет удваивать мили, перечисленные на счета благотворительных фондов-партнеров проекта "Мили Милосердия" с 1 по 30 июня 2021 года. Каждая миля, переведенная участниками "Аэрофлот бонус", – это возможность исполнить мечту ребенка, подарить надежду и радость, помочь справиться с болезнью.
Участники "Аэрофлот бонус" могут перевести накопленные мили на счет благотворительного фонда "Линия жизни" – участника проекта "Мили милосердия", партнерами которого являются также фонды "Подари жизнь", Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, "Шаг вместе" и "Русфонд".
Перевести мили в рамках акции "Дарим Добро" можно любым удобным способом: онлайн в личном кабинете участника программы "Аэрофлот бонус", заполнив заявление на передачу миль в любом офисе Аэрофлота или создав обращение через сервис "Обратная связь" на сайте Аэрофлота.
Узнать больше можно тут.
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Справка
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования.
Основные программы фонда – это протонная терапия, лазерная хирургия, поддержка высокотехнологичных методов лечения при детских онкологических заболеваниях и восстановительное лечение. Финансируем приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования и молекулярно-генетические обследования.
Фонд "Линия жизни" поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными российским детям. Фонд помог спасти и кардинально улучшить качество жизни 11 744 тяжелобольных детей. Мы финансируем лечение детей по всей России.
Сайт фонда – www.life-line.ru
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