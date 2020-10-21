Истребитель рухнул прямо рядом с оживленной трассой

В Калифорнии возле авиабазы ВМС США Чайна Лэйк разбился палубный истребитель F/A-18E Super Hornet. Момент аварии, попал на видео. Летчик успел катапультироваться, и его также успели сфотографировать проезжавшие мимо туристы.

Снимки опубликовал телеграм-канал "Крылья войны", на одном из них видно, как летчик вызывает помощь на место ЧП, а рядом догорает разбившийся истребитель.





Самолет упал недалеко от шоссе, поэтому аварию засняли из проезжающей мимо машины. По предварительным данным, пилот совершил неудачный маневр во время тренировочного полета, однако также рассматривается версия о технической неисправности.

Как пишет журнал The Drive, ссылаясь на свои источники, F/A-18E мог совершать полет с боеприпасами.

В мае этого года на базе Эглин в штате Флорида за короткий период разбились сразу два истребителя пятого поколения – F-22 и F-35.