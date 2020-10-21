Экипаж корабля уже скоро приступит в работе

Новейший российский ледокол "Арктика" введут в эксплуатацию с декабря этого года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее на корабле во время испытаний вышел из строя гребной электродвигатель.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства России, гребной электродвигатель правого борта установят на "Арктику" в 2021 году, а до этого корабль, видимо, будет эксплуатироваться, как есть. Но через год кораблю увеличат мощность до 60 МВт.

Следующий ледокол проекта 222220 по плану должны сдать заказчику в конце 2021 года. "Урал" ждут в конце 2022 года.

Новые атомные ледоколы необходимы России в Арктике, так как постепенно корабли, построенные советское время и 90-е годы, вырабатывают свой ресурс. А растущее значение этого региона из-за глобального потепления, только подстегивает Москву и Вашингтон. В США уже объявили Арктику стратегически важным для себя регионом и начали строительство новых больших ледоколов, которых пока у американцев всего два.