Американцы испытывают новую технологию возможного удара по РФ со стороны Румынии

В прошлый четверг американские военные тайно доставили пару ракетных установок дальнего действия возле российского форпоста на Черном море, выпустила несколько ракет, а затем спешно вернули вооружение на свою базу в Германии. И все это провернули в течение нескольких часов. Об этом пишет сегодня Forbes.

Однодневная миссия новой артиллерийской бригады, базирующейся в Европе, оказалась тренировкой для ведения высокотехнологичной войны. Также это явно было и послание для Москвы, говорится в статье. Отмечается, что таким образом, армия США на европейском континенте восстановила свою дальнобойную огневую мощь. Вашингтон "хочет, чтобы русские это знали", утверждает автор.

Миссия американцев началась 19 ноября на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Военнослужащие 1-го батальона 77-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии загрузили две колесные высокомобильные артиллерийские ракетные системы, каждая с тремя членами экипажа, на транспортные самолеты MC-130J ВВС США", – следует из статьи.

Они доставили HIMARS в Румынию. Там экипажи разгрузились, разместились на местном полигоне, запустили ракеты в Черное море, потом вернулись на аэродром, загрузились обратно на C-130 и вылетели домой в Германию.

В Пентагоне эту миссию назвали "Быстрое проникновение HIMARS". Она являются краеугольным камнем нового подхода наземного боевого подразделения к тяжелой огневой мощи. Вместо медленного развертывания по автомобильной трассе или по железной дороге, ракетные установки теперь могут быстро доставляться по воздуху. Это означает, что они будут появляться практически везде, где есть ближайший аэродром. Учения представляют собой серьезный поворот для сил армии США в Европе.

Возвращение Крыма в состав России в 2014 г. изменило приоритеты Пентагона. Черное море быстро превратилось "в русское озеро", вещает автор текста. Стремясь сдержать дальнейшую "агрессию", в конце 2018-го армия США отправила 41-ю бригаду полевой артиллерии обратно в Германию.

По данным издания, сегодня в бригаде четыре батареи, в каждой около девяти пусковых установок. По крайней мере, одна из батарей имеет колесную HIMARS вместо тяжелой гусеничной РСЗО.

Бригада тренировалась в ФРГ в течение года, а затем провела первые свои крупные маневры с боевой стрельбой ​​в Эстонии, вызвав недовольство у Москвы. "Риторический вопрос – как бы американцы отреагировали в случае таких стрельб нашими военными у границ США?", – цитирует издание заявление МИД России.

Быстрое развертывание бригады в Румынии на прошлой неделе может оказаться еще более провокационным. Особенно с учетом новых боеприпасов, которые американцы разрабатывают для HIMARS и РСЗО, способных преодолевать расстояние до 310 миль.

От румынского побережья до Крыма всего 250 миль по Черному морю.

"Самолеты HIMARS, летящие в Румынию и обратно, представляют серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в регионе", – резюмирует автор.

12-тонный HIMARS несет шесть 270-мм ракет, способных преодолевать расстояние до 40 миль, или одну тактическую ракетную систему с дальностью полета 100 миль. 26-тонная РСЗО имеет удвоенную грузоподъемность. HIMARS может обладать меньшей огневой мощью, чем РСЗО, но у него есть преимущество в том, что он достаточно легкий, чтобы его можно было буксировать даже транспортником C-130.

