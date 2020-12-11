Речь идет о ремонте четырех боевых вертушках, выполняющих задачи НАТО

Вертолеты Ми-8 Минобороны Литвы будет ремонтировать госкомпания из Словакии по согласованию с военным концерном из России, который поставит запчасти. Стоимость контракта на ремонт техники обойдется Вильнюсу в €6 млн., сообщили в оборонном ведомстве прибалтийской Республики.

"Покупка услуг была осуществлена путем объявленных переговоров. В них участвовали три поставщика. Контракт подписан со словацкой компанией Letecke opravovne Trencin a.s. Его стоимость составляет 6 млн 001 тыс. 820 евро", – приводит РИА "Новости" комментарий Минобороны Литвы.

Как стало известно, словацкий подрядчик подписал договор на поставку запчастей с "Ростехом" в ноябре. Отмечается, что ремонтировать будут вертолеты Ми-8.

По словам главы агентства оборонных ресурсов при Минобороны Литвы Сигитаса Джекунскаса, словацкая компания проведет 92% работ по ремонту боевых машин, а еще 8% – субподрядчик в Азербайджане. Для Вильнюса важно, чтобы эта техника не очутилась в третьих странах, подчеркнул литовец.

"Четыре вертолета – это минимум, необходимый для выполнения основных задач ВВС", – добавил он.

В свою очередь, председатель комитета нацбезопасности и обороны Сейма Республики Лауринас Кащюнас выразил обеспокоенность возможностью попадания Ми-8, которые выполняют "задачи НАТО", на территорию РФ.

Ранее сегодня фрегат "Адмирал Горшков", входящий в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ России, в Белом море провел испытания "Циркона". Гиперзвуковая крылатая ракета поразила цель, расположенную на береговой линии полигона Чижа в Архангельской области.

