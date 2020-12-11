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Вертолеты Ми-8 Минобороны Литвы будет ремонтировать госкомпания из Словакии по согласованию с военным концерном из России, который поставит запчасти. Стоимость контракта на ремонт техники обойдется Вильнюсу в €6 млн., сообщили в оборонном ведомстве прибалтийской Республики.
"Покупка услуг была осуществлена путем объявленных переговоров. В них участвовали три поставщика. Контракт подписан со словацкой компанией Letecke opravovne Trencin a.s. Его стоимость составляет 6 млн 001 тыс. 820 евро", – приводит РИА "Новости" комментарий Минобороны Литвы.
Как стало известно, словацкий подрядчик подписал договор на поставку запчастей с "Ростехом" в ноябре. Отмечается, что ремонтировать будут вертолеты Ми-8.
По словам главы агентства оборонных ресурсов при Минобороны Литвы Сигитаса Джекунскаса, словацкая компания проведет 92% работ по ремонту боевых машин, а еще 8% – субподрядчик в Азербайджане. Для Вильнюса важно, чтобы эта техника не очутилась в третьих странах, подчеркнул литовец.
"Четыре вертолета – это минимум, необходимый для выполнения основных задач ВВС", – добавил он.
В свою очередь, председатель комитета нацбезопасности и обороны Сейма Республики Лауринас Кащюнас выразил обеспокоенность возможностью попадания Ми-8, которые выполняют "задачи НАТО", на территорию РФ.
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