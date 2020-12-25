Желая позлить Россию, Украина лишилась и техники, и компенсации

Провокация украинских властей с ракетоносцами Ту-160 "Белый лебедь" обернулась против них самих. К такому выводу пришли китайские эксперты.

Они напомнили, что после распада СССР Украина получила в свое распоряжение значительный военный арсенал, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-160. Эти мощные самолеты Киеву были не нужны, и там решили продемонстрировать свою власть, демонстративно уничтожив два из них.

Расчет был на то, что Москва не сможет смотреть спокойно на ликвидацию дорогостоящей техники и пойдет на уступки по ряду вопросов. Так и получилось. Россия договорилась с Украиной о передаче оставшихся Ту-160, а также Ту-95 в обмен на списание части долгов за поставки газа, пишет Sohu.

Как выяснили китайские обозреватели, дело было не только в желании Киева позлить Москву. На Украину наседали США, настаивающие на демилитаризации Незалежной. За это Вашингтон обещал Киеву экономическую помощь в размере 15 млн долларов США. Однако когда Украина исполнила свою часть обязательств по ликвидации вооружений, объем американской помощи сократился до 8 млн долларов.

Таким образом Украина, власти которой не видят дальше собственного носа, осталась и без военной техники, и без денег, приводит "ПолитРоссия" мнение китайских обозревателей.

"Белые лебеди" признаны одними из самых красивых военных машин в мире. Осенью 2020 г. бомбардировщики Ту-160 установили новый рекорд продолжительности полета, преодолев без посадки 20 тыс. км.