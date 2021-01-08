В случае вооруженного конфликта с КНР нашей стране придется несладко, заявил эксперт

Пекин разрабатывает и создает высокотехнологичные виды вооружений, что дает ему преимущество. Кроме того, морские силы китайцев превосходят наши. Такого мнения придерживается военный обозревать Александр Жилин. Он отметил, что вооруженные силы Китая опережают весь мир по эффективности. Кроме того, экономика этой страны развивается быстрыми темпами. Все это создает серьезную угрозу для России в случае военного конфликта.



Жилин также выразил уверенность, что китайцы создали оружие, которое бьет по человеческой психике. Он, по его словам, основано на волновой технологии и лишает людей воли.

Между тем военный обозреватель Виктор Литовкин напомнил, что в настоящее время Китай – наш союзник. Поэтому бить тревогу из-за оружия КНР не стоит. Главным соперником Пекина пока является Вашингтон, отметил он в беседе с URA.RU.

Ранее и без того натянутые отношения Китая и США осложнились из-за пандемии коронавируса. Скандал разгорелся после заявления американской стороны об истинном происхождении COVID-19 – мол, это все утечка из уханьской лаборатории. Китайские дипломаты назвали эти слова ложью и потребовали доказательств.