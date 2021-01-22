"Кусок...": экс-глава Пентагона высказался об F-35

"Кусок...": экс-глава Пентагона высказался об F-35
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Американец не стал подбирать слова, рассуждая об истребителе

Бывший глава Пентагона Кристофер Миллер в сочных выражениях прошелся по новейшему американскому истребителю F-35. На пресс-конференции высокопоставленный госслужащий назвал самолет "куском...". Фразу Миллер не закончил, однако о чем шла речь, было понятно всем.

Как отмечает издание Popular Mechanics, истребитель F-35 очень дорог в обслуживании. Изначально стоимость одного летательного аппарата достигает 117 миллионов долларов. А потом за каждый летный час приходится выкладывать еще по 44 тысячи долларов. Плюс, непомерные расходы идут на совершенствование устаревших моделей, а также исправление недостатков истребителя.

По мнению авторов газеты, Миллер только рад покинуть свой пост из-за прихода нового американского лидера Джо Байдена. Ведь теперь ему не придется беспокоиться об этих военных самолетах.

Кстати, недавно американский эксперт по нацбезопасности Марк Эпископос отмечал, что летчикам F-35 придется избегать боя с Су-57, так как в прямом столкновении американский истребитель проиграет.

Ольга ФЕДОРОВА

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Наверно Кристофер, приходится братом Миллера газпромовского.
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