Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Бывший глава Пентагона Кристофер Миллер в сочных выражениях
прошелся по новейшему американскому истребителю F-35. На пресс-конференции
высокопоставленный госслужащий назвал самолет "куском...". Фразу Миллер не
закончил, однако о чем шла речь, было понятно всем.
Как отмечает издание Popular Mechanics, истребитель F-35 очень дорог в обслуживании. Изначально стоимость одного летательного аппарата достигает 117 миллионов долларов. А потом за каждый летный час приходится выкладывать еще по 44 тысячи долларов. Плюс, непомерные расходы идут на совершенствование устаревших моделей, а также исправление недостатков истребителя.
По мнению авторов газеты, Миллер только рад покинуть свой пост из-за прихода нового американского лидера Джо Байдена. Ведь теперь ему не придется беспокоиться об этих военных самолетах.
Кстати, недавно американский эксперт по нацбезопасности Марк Эпископос отмечал, что летчикам F-35 придется избегать боя с Су-57, так как в прямом столкновении американский истребитель проиграет.
В числе перманентных угроз для американцев – наша страна
Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм