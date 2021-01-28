Российский "Панцирь-С1Э" попал в руки американцев

Российский "Панцирь-С1Э" попал в руки американцев
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Комплекс тайно перевезли из Ливии на базу США в ФРГ

В распоряжении Пентагона появился российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э". По данным СМИ, орудие было переправлено из Ливии на американскую военную базу в Германии, где его уже изучили специалисты армии США.

Сообщается, что "Панцирь" был отбит силами "Правительства национального согласия" Ливии у Ливийской национальной армии под командованием Халифа Хафтара.

"Комплекс, захваченный на поле боя в Ливии, был доставлен в целости и сохранности на авиабазу США в Германии в ходе секретной миссии",

передает "Авиа.про" со ссылкой на The Times. Уточняется, что для переправки на базу "Рамштайн" в ФРГ американцы использовали военно-транспортный самолет ВВС США C-17A Globemaster III. Операцию по переброске орудия провели в обстановке строгой секретности в июне 2020 года.

По некоторым данным, речь о комплексе, который закупали в России Объединенные Арабские Эмираты. ОАЭ получали специализированную версию ЗРПК с индексом "Э" на шасси грузовика MAN SX45 и переправляли их Ливийской национальной армии, передает телеграм-канал "Военный обозреватель". Скорее всего, в руки американцев попал "Панцирь-С1Э", захваченный противниками Хафтара в мае 2020 года. Тогда в интернете появилось видео ликующих противников Ливийской национальной армии.

Ранее стало известно, что Пентагон дал заявку на приобретение российской военной авиатехники, чтобы американские пилоты могли отрабатывать технику боя в максимально реальных условиях.

"Панцирь-С1" – самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. На вооружение российской армии принят в 2012 году.  По запросу заказчика комплекс можно ставить на разные шасси и использовать различное вооружение.

Николай ВИКТОРОВ

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