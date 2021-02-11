Американцев печалит, что наши субмарины ходят тихо, дольше и стреляют дальше

США и их союзники по НАТО все больше обеспокоены улучшением подводного флота ВС России. Российские субмарины могут плавать тише и дольше, а с новыми ракетами наносить удары дальше. Об этом пишет Кристофер Вуди в американском издании Business Insider.

Эта проблема возникает по мере того, как военно-морские силы США все еще определяют, как будет выглядеть флот Пентагона в будущем.

ВМС Штатов и НАТО продвинули свои противолодочные средства дальше на север. Американские эсминцы провели большую часть конца 2020 г. в Баренцевом море, часто тренируясь с британскими и норвежскими военными кораблями.

Россия рассматривает данную акваторию как "бастион" для подлодок с баллистическими ракетами, которые являются частью ее ядерного потенциала второго удара, что делает эти воды "на самом деле довольно чувствительными", сказал в ноябре директор программы российских исследований некоммерческой исследовательской группы CNA Майкл Кофман.

Автор отмечает, что наши субмарины провели крупные учения в конце 2019-го, проверяя свою способность незамеченными достичь Северной Атлантики. В июле корабли ВМС США и НАТО участвовали в маневрах по противолодочной обороне вокруг Исландии, а в сентябре американцы провели самостоятельно аналогичные учения в Северной Атлантике.

Эти тренировки пентагоновцев и натовцев отражают озабоченность тем, что более тихие российские субмарины обладают возможностью запуска ракет вглубь суши.

"Теперь довольно хорошо понятно, что наша родина больше не является убежищем, поэтому мы должны быть готовы здесь к проведению высококлассных боевых операций в местных водах", – сказал командующий подводными силами ВМС США, вице-адмирал Дэрил Л. Коудл в ходе сентябрьских учений.

Ранее издание Forbes опубликовало материал о строительстве Россией четырех специальных подводных лодок для транспортировки своего новейшего беспилотника "Судного дня" – торпеды "Посейдон". Эксперты предполагают, что это оружие будет способно не просто наносить ядерный удар, а еще выполнять роль шпиона за кораблями вражеских флотов.

По данным издания, Москва возводит новую базу для хранения до 30 таких подводных беспилотников. Огромными "Посейдонами" будут оснащены по крайней мере четыре атомных субмарины.

