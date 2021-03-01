Как "Маршал Устинов" напугал авиацию НАТО на Крайнем Севере

Как "Маршал Устинов" напугал авиацию НАТО на Крайнем Севере
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/ww.globallookpress.com
Российский флот сорвал "репетицию морских сражений" альянса

Российский крейсер "Маршал Устинов" провел военные учения на территории Крайнего Севера, в пределах которого Соединенные Штаты также репетировали операцию у норвежских берегов с местными ВВС.

Так, "Устинов" отработал ряд боевых действий, в том числе связанными с работой средств ПВО и противолодочной обороны, выступив на учениях с подлодкой и противолодочной авиацией. После этого крейсер отплыл к Североморску, однако затем совершенно неожиданно направился на юг, оказавшись у Варангер-фьорда, по которому проходит российско-норвежская граница. Это напугало Альянс. 

"Такого плавания к западу от полуострова Фишер мы не видели в последнее время", - приводит Forbes заявление главы пресс-службы объединенной штаб-квартиры Норвегии майор Бринджара Стордала .

При этом НАТО занималось на территории Норвегии отработкой "преследования российского флота" путем координации действий ВМС и авиации с наступательным и оборонительным вооружением – участвовали ВВС Канады, Соединенных Штатов, Норвегии и Германии. Кроме истребителей F-35, в учениях был задействован тяжелый американский бомбардировщик B-1. В это же время "Маршал Устинов" сымитировал атаку подлодок Альянса у северо-восточного побережья Норвегии.

"Появление "Устинова" состоялось одновременно с прибытием B-1 в Норвегию. Американские бомбардировщики должны находиться в Орланде в течение нескольких месяцев, обучая, патрулируя и, возможно, расставляя ловушки для российской разведки. Тем самым на стоит ожидать новых "военных игр", провокационных маневров и анонсов планов НАТО и России", – пишет Forbes.

В феврале Министерство обороны РФ анонсировало учебную операцию с участием ВДВ на фоне заявления официального представителя Кремля Дмитрия Песков о необходимости усилить защиту из-за угроз со стороны НАТО.

Егор МАЛКОВ

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наши парни упали со смеху чтоли ?
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