Американцы могут перегнуть палку и пожалеют об этом

Китайские СМИ дали прогноз, каким будет ответ России на бесконечные провокации военных США. Многочисленные учения у границ РФ, стягивание войск НАТО могут обернуться сокрушительным ударом по Штатам, если терпение лопнет.



Как пишет издание Sohu, американцев сильно раздражают наши передовые технологии и вооружение. Это мешает Вашингтону сохранять лидирующую позицию на мировой арене. Американцы пытаются затормозить и развитие экономики России, о чем свидетельствуют бесчисленные санкции.

Китайские журналисты напомнили о недавних маневрах ВВС США, когда моделировались ядерные удары по нашей стране. Москва, как говорится в материале, была "рассержена" и пригрозила жестким ответом. Ведь по сути подобные учения носят характер открытого вызова России. В случае конфликта наша страна вполне может ударить по США, отмечается в статье. Перевод публикует "ПолитРоссия".

Ранее авторы Sohu указали, что американцы провоцируют Россию своими действиями в Черном море.