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Китайские СМИ дали прогноз, каким будет ответ России
на бесконечные провокации военных США. Многочисленные учения у границ РФ,
стягивание войск НАТО могут обернуться сокрушительным ударом по Штатам, если
терпение лопнет.
Как пишет издание Sohu, американцев сильно раздражают наши передовые технологии и вооружение. Это мешает Вашингтону сохранять лидирующую позицию на мировой арене. Американцы пытаются затормозить и развитие экономики России, о чем свидетельствуют бесчисленные санкции.
Китайские журналисты напомнили о недавних маневрах ВВС США, когда моделировались ядерные удары по нашей стране. Москва, как говорится в материале, была "рассержена" и пригрозила жестким ответом. Ведь по сути подобные учения носят характер открытого вызова России. В случае конфликта наша страна вполне может ударить по США, отмечается в статье. Перевод публикует "ПолитРоссия".
Ранее авторы Sohu указали, что американцы провоцируют Россию своими действиями в Черном море.
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