Отечественные "сушки" четвертого поколения сравнили с западными самолетами

У российского истребителя четвертого поколения Су-35 появились конкуренты. На данный момент на международном рынке вооружений сравниться с отечественными "сушками" могут сравниться только американские истребители пятого поколения F-22 и F-35.

Но при этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отметили, что несмотря на то, что Су-35 относится к истребителям четвертого поколения, он ничуть не уступает американским самолетам.

Более того, по совокупности боевых и летных характеристик "сушки" приближаются к самолетам пятого поколения.

"Фактически, к прямым конкурентам российского истребителя можно отнести лишь американские истребители F-35 и F-22",

– отметили в ФСВТС.

Также было отмечено, что российские крылатые боевые машины вызывают все больший интерес у иностранных государств, несмотря на конкуренцию и попытки западных стран дискредитировать отечественную технику. Более того, в службе подчеркнули, что "с оптимизмом смотрят на экспорт этой машины", пишет РИА "Новости".

Ранее западные эксперты назвали истребитель Су-27 худшим кошмаром НАТО. Эти самолеты стали ключевым компонентом противовоздушной обороны России в 2020 году, которые РФ использовала для перехвата приближающихся к нашей границе иностранных самолетов.