Для борьбы с российскими Су-57 США планируют использовать "американский таран"

Для борьбы с российскими Су-57 США планируют использовать "американский таран"
Фото: US Navy/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Новые ракеты будут обладать рядом ключевых улучшений

Вашингтон начнет закупать ракеты AIM-120 AMRAAM, которые должны помочь американскому ВМС противостоять российским Су-57. 

Ракеты средней дальности "воздух-воздух", получившие название "американский таран", обладают рядом улучшений, которые должны положительно сказаться на способности американских истребителей противостоять противнику. Например, речь идет о траектории полета. Новые ракеты модернизируются для стрельбы "вне поля зрения". Это означает, что что они могут менять курс в ходе полета, чтобы атаковать цели позади, ниже или сбоку. 

Такое решение было принято, поскольку американские ракеты сили все чаще сталкиваться с большими числом новых высокотехнологичных угроз, которые требуют не только симметричного ответа, но и прогресса в способности вести воздушный бой. 

AIM-120 AMRAAM для реактивных истребителей F-15, F-16, FA-18, FA-22 и F-35. Контракт на сумму 518 миллионов долларов уже был заключен. Ожидается, что ракеты поступят на вооружение авиации ВВС и ВМС США до 2029 финансового года, сообщает National Interest. 

"Контракт предусматривает производство партии управляемых ракет AMRAAM в рамках 34-го опциона, учебных ракет Captive Air, секций наведения, телеметрической системы AMRAAM, начальных и полевых запасных частей, а также другого оборудования", 

– отмечает автор статьи. 

Также подчеркивается, что совершенствование техники ведения воздушного боя и модернизация флота остается важной задачей, поскольку США должны быть готовы отражать атаки соперников, истребители которых отвечают всем необходимым стандартам. В частности, речь идет о китайских J-31 и российских Су-57, которые по прогнозам могут представлять чрезвычайно серьезную угрозу превосходству Штатов в воздухе.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отметили, что у российских "сушек" появились конкуренты в США. На данный момент с отечественными истребителями четвертого поколения могут сравниться только американские самолеты пятого поколения F-22 и F-35. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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