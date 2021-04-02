Новые ракеты будут обладать рядом ключевых улучшений

Вашингтон начнет закупать ракеты AIM-120 AMRAAM, которые должны помочь американскому ВМС противостоять российским Су-57.

Ракеты средней дальности "воздух-воздух", получившие название "американский таран", обладают рядом улучшений, которые должны положительно сказаться на способности американских истребителей противостоять противнику. Например, речь идет о траектории полета. Новые ракеты модернизируются для стрельбы "вне поля зрения". Это означает, что что они могут менять курс в ходе полета, чтобы атаковать цели позади, ниже или сбоку.

Такое решение было принято, поскольку американские ракеты сили все чаще сталкиваться с большими числом новых высокотехнологичных угроз, которые требуют не только симметричного ответа, но и прогресса в способности вести воздушный бой.

AIM-120 AMRAAM для реактивных истребителей F-15, F-16, FA-18, FA-22 и F-35. Контракт на сумму 518 миллионов долларов уже был заключен. Ожидается, что ракеты поступят на вооружение авиации ВВС и ВМС США до 2029 финансового года, сообщает National Interest.

"Контракт предусматривает производство партии управляемых ракет AMRAAM в рамках 34-го опциона, учебных ракет Captive Air, секций наведения, телеметрической системы AMRAAM, начальных и полевых запасных частей, а также другого оборудования",

– отмечает автор статьи.

Также подчеркивается, что совершенствование техники ведения воздушного боя и модернизация флота остается важной задачей, поскольку США должны быть готовы отражать атаки соперников, истребители которых отвечают всем необходимым стандартам. В частности, речь идет о китайских J-31 и российских Су-57, которые по прогнозам могут представлять чрезвычайно серьезную угрозу превосходству Штатов в воздухе.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отметили, что у российских "сушек" появились конкуренты в США. На данный момент с отечественными истребителями четвертого поколения могут сравниться только американские самолеты пятого поколения F-22 и F-35.