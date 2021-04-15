В Пентагоне о причинах умалчивают

Ожидаемый ВМФ России заход американских эсминцев в Черное море так и не состоялся. "Дональд Кук" и "Рузвельт", которые, по данным Турции, должны были войти в воды 14 и 15 апреля и пробыть там до 5 мая, изменили свой маршрут. Корабли зашли на Крит, а после отправились в неизвестном направлении – они могут как продолжать намеченный путь, так и остаться в Средиземном море. С чем связано изменение курса до конца не понятно.

Черноморский флот России был готов встретить американские эсминцы в полной готовности. В водах Черного моря по тревоге подняли экипажи "Адмирала Нахимова", больших десантных и малых ракетных кораблей. Также в учениях задействовали самолеты и вертолеты морской авиации и силы ПВО ЧФ, пишет телеканал "360". Однако, вероятней всего, силы российских ВМФ были подняты для страховки, если американцы решатся зайти, несмотря на многочисленные предупреждения российской стороны.

Как пояснил военный историк Дмитрий Болтенков "Известиям", проход военных кораблей был запланирован заранее, поскольку о таких действиях Турцию принято предупреждать за две недели. Разведывательные эсминцы "Дональд Кук" и "Рузвельт" в последнее время стали частыми гостями близи Крыма, они могли направлятся туда в рамках запланированных операций, а не в связи с эскалацией конфликта на Донбассе.

Заведующая кафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко полагает, что на окончательное решение развернуть корабли поблияли переговоры по телефону между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

"Приостановка их движения, безусловно, хороший сигнал о деэскалации обстановки в регионе", – полагает она.

Официального объяснения, почему эсминцы не дошли до конца запланированного маршрута нет. На запрос РИА "Новости" в Пентагоне заявили, что из соображений безопасности обсуждать оперативные детали не будут.