Вся надежда на Россию: Украина не в состоянии создать вакцину от коронавируса

Вся надежда на Россию: Украина не в состоянии создать вакцину от коронавируса
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В стране начался настоящий ажиотаж среди политиков

Украинские деятели массово интересуются, как приобрести российский препарат от коронавируса неофициально.

О происходящем в Незалежной на фоне пандемии СМИ сообщили несколько источников – в Минздраве страны, а также в партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" и правящей партии Украины "Слуга народа".

По данным университета Хопкинса на утро 11 октября, в стране зафиксировано 263 105 зараженных коронавирусом за период с начала пандемии.   В минздраве Украины признали – к вспышке COVID-19 государство оказалось не готово. По словам источника RT, в больницы с каждым днем привозят все больше инфицированных. При этом катастрофически не хватает ресурсов. Вся надежда – на Россию, констатировал собеседник.

"Коек не хватает, кислород становится дефицитом. И это даже не пик. Поэтому единственная возможность улучшить ситуацию – договориться с Россией о закупке вакцины".

О том, что Украина оказалась не в силах создать собственный препарат против коронавируса, заговорили и в политических кругах. Так, неназванный представитель партии Тимошенко заявил, что в стране нет средств и специалистов для борьбы с опасным вирусом. По его словам, разговоры о закупках российской вакцины ведутся давно, однако никто из политиков не решается пока озвучить это предложение.

"Украинская медсистема близка к коллапсу",

констатировал собеседник RT. 

Неожиданное признание сделал член правящей партии Украины "Слуга народа". Оказалось, что среди политиков в Незалежной начался настоящий ажиотаж – они пытаются выяснить, как обходными путями приобрести созданную в России вакцину от коронавируса.

"Многие эксперты ежедневно рассказывают, что нельзя закупать вакцину только потому, что она создана в России. Такое отношение поражает: лучше пусть украинцы умирают, но главное – ничего не приобретать российского",

– ужаснулся представитель партии.

Ранее оппозиционный политик Виктор Медведчук привился от коронавируса в Крыму. Реакция президента Украины Владимира Зеленского не заставила себя ждать – бывший комик пришел в ярость. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Павел Титов
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Я тоже уже привился ! Вместе с Путиным! В его бункере !
Александр Кото
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"бывший комик пришел в ярость." - потому что Зеленский сам ходит непривитый!
Антимайдан
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Желание подохнуть встречается довольно редко, но как говорится - хозяин барин.
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