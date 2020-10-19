Названы условия завершения пандемии COVID-19

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Активная борьба с коронавирусом в России продолжается. В декабре-январе начнется массовая вакцинация против COVID-19. Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов высказался по поводу того, когда можно ожидать окончания пандемии.
Жемчугов отметил, что вакцину в первую очередь должны получить врачи, преподаватели, люди старше 65-ти лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, передает НСН.
Однако, как отметил специалист, замедления распространения коронавируса придется ждать еще долго. Главным условием улучшения эпидемиологической ситуации является наличие у людей коллективного иммунитета.
"По законам эпидемиологии, эпидемия замедляется при 60%, останавливается при 80%" – рассказал Жемчугов.
По данным на 19 октября, в России выявлено 15 982 новых случая COVID-19. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 1 415 316 человек.
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