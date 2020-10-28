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Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом будут продлены до конца ноября. Так, жителям Москвы старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, предписано соблюдать домашний режим до 29 ноября.
Об этом градоначальник написал в своем блоге. Он поведал, что последние две недели вселяют оптимизм, так как удается прерывать цепочки заболеваний. За прошедшую неделю прирост новых зараженных составил всего 2%.
Тем не менее говорить о том, что ситуация устойчивая, пока рано. И хотя вводить новые ограничения пока нет необходимости, старые нужно продлить.
Ученики с шестого по 11 классы продолжатся учиться дистанционно до 8 ноября. О том, вернуться ли школьники в учреждения, будет решено позже.
Детские досуговые организации и городские учреждения дополнительного образования будут закрыты до 29 ноября.
Компании до того же числа должны будут держать на удаленной работе 30% сотрудников. До этой же даты будет работать и система чек-ин в ночных заведениях.
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