В Москве продлили карантинные меры

В Москве продлили карантинные меры
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Ограничения будут действовать еще месяц

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом будут продлены до конца ноября. Так, жителям Москвы старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, предписано соблюдать домашний режим до 29 ноября.

Об этом градоначальник написал в своем блоге. Он поведал, что последние две недели вселяют оптимизм, так как удается прерывать цепочки заболеваний. За прошедшую неделю прирост новых зараженных составил всего 2%. 

Тем не менее говорить о том, что ситуация устойчивая, пока рано. И хотя вводить новые ограничения пока нет необходимости, старые нужно продлить. 

Ученики с шестого по 11 классы продолжатся учиться дистанционно до 8 ноября. О том, вернуться ли школьники в учреждения, будет решено позже.

Детские досуговые организации и городские учреждения дополнительного образования будут закрыты до 29 ноября.

Компании до того же числа должны будут держать на удаленной работе 30% сотрудников. До этой же даты будет работать и система чек-ин в ночных заведениях. 

Полина ИВАНОВА

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"Он поведал, что последние две недели вселяют оптимизм, так как удается прерывать цепочки заболеваний". - спасибо, посмеялся. Примерно месяц назад (если мне склероз не изменяет) был резкий скачок, чуть ли не в 2-3 раза по Нерезиновой и с той поры если не растет, то по крайней мере держится на отметке ~3500 в день. Оптимизм при этом может быть только у нездорового на голову человека.
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