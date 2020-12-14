Сделать прививку от коронавируса готовы 42% россиян – опрос

Больше всего соотечественники доверяют произведенной в нашей стране вакцине

Число тех, кто готов привиться вакциной от COVID-19, растет. Об этом свидетельствуют данные опроса. Россиян, которые не против прививки, насчитывается 42%, говорится в исследовании ФОМ, проведенном при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. При этом наша вакцина вызывает больше всего доверия. О желании привиться отечественным препаратом заявили 66 процентов участников опроса.



Для сравнения – по данным опросов, которые проводили в сентябре и октябре другие операторы, готовых вакцинироваться россиян было гораздо меньше – 23%.

Опрос ФОМ проводился в ноябре. В исследовании приняли участие более трех тысяч человек.

О зарегистрированной первой в мире вакцине "Спутник V" знают 63% опрошенных. При этом больше 56% участников исследования убеждены, что вакцинация поможет победить пандемию COVID-19.