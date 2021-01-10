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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили первый случай заболевания "британского" штамма коронавируса.
По ее словам, инфекцию подхватил россиянин, который вернулся из Великобритании, пишет РИА "Новости".
Ранее специалисты сделали неутешительный прогноз о том, что будет с эпидемией в будущем.
Об этом сообщил штаб Тихановской