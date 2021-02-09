В Москве спасли пациента с инсультом при коронавирусе

Чудесные истории в столичных больницах случаются ежедневно

Новая коронавирусная инфекция сама по себе довольно опасна, особенно тяжело ее переносят люди пожилого возраста и с ослабленным здоровьем. Но случается, что на COVID-19 наслаивается другое серьезное заболевание, и, чтобы спасти пациента, врачам приходится принимать сложные решения и делать экстренные операции прямо в "красной зоне".

Так произошло недавно в столичной больнице №15 им. Филатова. Туда поступил 73-летний мужчина с признаками COVID-19. В ходе КТ выяснилось, что у пациента не только коронавирусная пневмония, но и аневризма головного мозга и опухоль гипофиза. Обе патологии давили на зрительный нерв, поэтому дожидаться выздоровления от ковида было нельзя.

"Благодаря опыту нейрохирурга Евгения Гриднева и современному оснащению больницы операция прошла успешно. Уже через сутки пациента перевели в общую палату. Медики не просто сохранили ему жизнь, но и вернули возможность восстановить зрение",

– написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге "ВКонтакте". Он поблагодарил врачей за профессионализм, преданность делу и чудесные истории спасения, которые случаются регулярно.

Так, одна пациентка старше 70 лет из-за поражения легких была подключена к аппарату ИВЛ больше месяца. День за днем медики боролись за ее жизнь, и произошло буквально чудо – она пришла в сознание в свой день рождения. Еще пример: беременная женщина в Москве заразилась коронавирусом. Болезнь протекала очень тяжело. Но благодаря профессионализму врачей удалось спасти и мать, и преждевременно родившегося ребенка.

В целом за время пандемии столичные медики накопили большой опыт лечения пациентов с коронавирусом как в больницах, так и на дому. Москва одной из первых начала бесплатно обеспечивать лекарствами амбулаторных пациентов с легкой формой болезни. По решению мэра, перечень препаратов, которые получают москвичи с COVID-19, лечащиеся дома, был расширен. При этом за амбулаторными пациентами налажен внимательный медицинский присмотр, чтобы в случае ухудшения тут же принять меры.

Несмотря на то, что заболеваемость сейчас пошла на спад, Москва не спешит отказываться от резервных госпиталей, сохраняя самый большой в стране запас мест для больных ковидом. Сейчас в столице работают пять временных госпиталей – на ВДНХ, Каширском шоссе, в Сокольниках, Крылатском и Коммунарке. Они будут работать, пока эпидемия не закончится.

В то же время столичные стационары постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Одни уже полностью переключились на "доковидный" график, другие в процессе подготовки и дезинфекции.

Всю информацию о коронавирусе в Москве, в том числе о вакцинации, можно узнать на официальном сайте.