Три страны отказались от европейской вакцины

Три страны отказались от европейской вакцины
Фото: Ronny Hartmann/dpa/www.globallookpress.com
Экспертов ужаснули побочные эффекты

Вокруг вакцины англо-шведской компании AstraZeneca разгорается нешуточный скандал. Власти нескольких европейских государств уже полностью прекратили вакцинацию данным препаратом. Другие – отказались только от сомнительной партии. А все потому, что по некоторым данным, такая прививка может повысить риск возникновения тромбоза.

В итоге, Норвегия, Исландия и Дания полностью остановили вакцинацию данным препаратом. Еще семь государств Европейского Союза пока колеблются. Там решили не рубить сплеча и забраковали только проблемную партию вакцины. Ограничиться таким шагом на данный момент решили в Австрии, Эстонии, Латвии, Литве, Люксембурге, Италии и на Кипре.

Тем временем, Германия собирается для начала тщательно разобраться в ситуации, а потом уже выносить вердикт по вакцине.

Шумиха вокруг AstraZeneca началась после того, как у нескольких привитых стали образовываться тромбы. В итоге одна жительница Австрии вскоре после вакцинации умерла.

Также случай тромбоза после использования британо-шведского противокоронавирусного препарата был выявлен в Нидерландах.

В Дании, впрочем, объявили, что приостановка использования вакцины является временным решением. Возможно, после разбирательств AstraZeneca снова начнут вводить жителям страны, пишет интернет-издание "Общественная служба новостей".

При этом в самой компании-производителе объявили, что все исследования подтвердили безопасность препарата и прививка должна хорошо переноситься, передает телеграм-канал РИА "Новости".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин оценил состояние российской экономики

Предприятия, восстановившиеся после кризиса, должны вкладывать прибыль в долгосрочные инвестиционные проекты

Отчисления в ПФР и трудовой стаж россиян предложили постепенно поднимать

Повышение пенсионного возраста дало лишь кратковременный эффект

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей