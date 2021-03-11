Экспертов ужаснули побочные эффекты

Вокруг вакцины англо-шведской компании AstraZeneca разгорается нешуточный скандал. Власти нескольких европейских государств уже полностью прекратили вакцинацию данным препаратом. Другие – отказались только от сомнительной партии. А все потому, что по некоторым данным, такая прививка может повысить риск возникновения тромбоза.



В итоге, Норвегия, Исландия и Дания полностью остановили вакцинацию данным препаратом. Еще семь государств Европейского Союза пока колеблются. Там решили не рубить сплеча и забраковали только проблемную партию вакцины. Ограничиться таким шагом на данный момент решили в Австрии, Эстонии, Латвии, Литве, Люксембурге, Италии и на Кипре.

Тем временем, Германия собирается для начала тщательно разобраться в ситуации, а потом уже выносить вердикт по вакцине.

Шумиха вокруг AstraZeneca началась после того, как у нескольких привитых стали образовываться тромбы. В итоге одна жительница Австрии вскоре после вакцинации умерла.

Также случай тромбоза после использования британо-шведского противокоронавирусного препарата был выявлен в Нидерландах.

В Дании, впрочем, объявили, что приостановка использования вакцины является временным решением. Возможно, после разбирательств AstraZeneca снова начнут вводить жителям страны, пишет интернет-издание "Общественная служба новостей".

При этом в самой компании-производителе объявили, что все исследования подтвердили безопасность препарата и прививка должна хорошо переноситься, передает телеграм-канал РИА "Новости".