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Вокруг вакцины англо-шведской
компании AstraZeneca разгорается нешуточный скандал. Власти нескольких
европейских государств уже полностью прекратили вакцинацию данным препаратом.
Другие – отказались только от сомнительной партии. А все потому, что по
некоторым данным, такая прививка может повысить риск возникновения тромбоза.
В итоге, Норвегия, Исландия и Дания полностью остановили вакцинацию данным препаратом. Еще семь государств Европейского Союза пока колеблются. Там решили не рубить сплеча и забраковали только проблемную партию вакцины. Ограничиться таким шагом на данный момент решили в Австрии, Эстонии, Латвии, Литве, Люксембурге, Италии и на Кипре.
Тем временем, Германия собирается для начала тщательно разобраться в ситуации, а потом уже выносить вердикт по вакцине.
Шумиха вокруг AstraZeneca началась после того, как у нескольких привитых стали образовываться тромбы. В итоге одна жительница Австрии вскоре после вакцинации умерла.
Также случай тромбоза после использования британо-шведского противокоронавирусного препарата был выявлен в Нидерландах.
В Дании, впрочем, объявили, что приостановка использования вакцины является временным решением. Возможно, после разбирательств AstraZeneca снова начнут вводить жителям страны, пишет интернет-издание "Общественная служба новостей".
При этом в самой компании-производителе объявили, что все исследования подтвердили безопасность препарата и прививка должна хорошо переноситься, передает телеграм-канал РИА "Новости".
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