Канцлер Австрии предупредил о расколе Евросоюза

Канцлер Австрии предупредил о расколе Евросоюза
Фото: Alexander Limbach via www.imago-/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Вена возмущена отказом Брюсселя от передачи дополнительных доз лекарств от коронавируса

Вакцины в странах Евросоюза необходимо распределять, исходя из процентной доли населения. На деле же максимальное количество доз имеется у тех государств, которые заказали больше остальных. Соответствующее заявление сделал сегодня, 24 марта, канцлер Австрии Себастьян Курц.

По словам австрийского лидера, Европе грозит раскол из-за несправедливого распределения доз.

"Разрыв в Европе с точки зрения охвата граждан продолжает расти. Таких образом мы формируем "второй сорт" для европейских государств, входящих в состав ЕС", – заявил канцлер Австрии. 

По словам Курца, в начале года европейские лидеры смогли договориться о поставках доз, исходя из пропорционального деления для приоритетных групп граждан. Однако позднее оказалось, что количество поставок рассчитано на основе числа заказов, а не популяции.

Фактически, это приведет к тому, что ряд европейских государств уже достигнет коллективного иммунитета, в то время как в остальных странах будет складываться неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, передает Welt.de.

"Этот вопрос имеет уже политическое значение. Урегулировать его на техническом уровне не представляется возможным. И я намерен поднять эту тему с лидерами других государств, которые также настроены на решение этой проблемы на видеоконференции Европейского совета, если к тому времени мы не найдем удовлетворительного решения для всех членов", – заявил канцлер.

Днем ранее Financial Times сообщало, что Брюссель вырабатывает план по распределению доз. Препараты планируют доставить в страны с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой. Один из источников, работающих с документов, сообщил, что Курцу, раскритиковавшему европейскую систему распределения, не достанется ни одной дополнительной дозы.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость182054
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В парламенте кучка американских лакеев решают всё.
Гость163967
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Пока Европа срется насчет вакцины, я ширнулся второй дозой Спутника. и чувствую себя великолепно.
Дворник Тихон
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Насколько я помню , в СССР такого дикого бардака не было, а тут за народы Европы решает горстка политизированных бюрократов - штатовских лизоблюдов и отмороженных прибалто-поляков! Такая шарага действительно нежизнеспособна! А виновата будет Россия, конечно.
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