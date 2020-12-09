Наиболее пострадавшей является немецкая экономика

Европа ежегодно теряет €21 млрд в результате своей санкционной политики в отношении России. Об этом говорят данные исследования торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа.

Только одна Германия из-за антироссийских рестрикций недополучает €5,45 млрд в год.

В документе отмечается, что наиболее пострадали обрабатывающая промышленность, машиностроение, автомобилестроение и химпром. Обременительным называется прежде всего увеличение бюрократических усилий, вызванных санкциями.

Немецкие аналитики утверждают, что отмена ограничений принесет выгоду и России, и Германии. По их подсчетам, отказ от взаимных рестрикций позволит земле Северный Рейн-Вестфалия, столицей которой является Дюссельдорф, пополнить бюджет региона на один миллиард евро. В частности, от открытия рынка выиграют компании производственного сектора, которые особенно ярко представлены в Южной Вестфалии.

По данным экспертов, Германия может увеличить свой экспорт в РФ более чем на 15 процентов.

Согласно отчету палаты, в настоящее время ситуация на международных рынках становится все более сложной. Между тем, российский рынок сбыта имеет огромный потенциал для среднего бизнеса ФРГ.

"С экономической точки зрения санкции приводят только к проигрышу обеих сторон", – подчеркивают исследователи.

Если санкции будут ужесточены, экономические потери также увеличатся, резюмировали аналитики.

Ранее сегодня Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета страны. В нем заложены новые жесткие ограничительные меры против газопровода "Северный поток-2". Однако в документе американские законодатели оставили лазейку для властей Германии, которая позволит при достройке трубы избежать рестрикций в отношении немецких портов, обслуживающих суда "СП-2".

