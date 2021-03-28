Экономист раскрыл неожиданный смысл инцидента

Инцидент в Суэцком канале может иметь неожиданный скрытый смысл. К примеру, таким образом решили проверить, как скажется на мировой экономике военный конфликт между Америкой и Китаем, когда придется закрывать какие-то транспортные потоки. Таким мнением поделился экономист Михаил Делягин в эфире "Время покажет".

К этому методу решили прибегнуть, поскольку, полагает он, последствия перекрытия одной из важнейших транспортных артерий просчитать довольно сложно. Сперва составили компьютерную модель, а позже воплотили идею в жизнь.

"Во-первых, чтобы проверить точность моделирования, во-вторых, увидеть, что будет, если случится большой конфликт между Америкой и Китаем и придется закрывать какие-то транспортные потоки. Это учения", – подытожил он.

Эксперт при этом допускает, что форс-мажор с Ever Given мог быть также связан и с провокацией команды судна по каким-либо причинам. К слову, ранее в Сети распространили изображение с маршрутом корабля перед заходом в Суэцкий канал – до этого он совершал маневры, которые вырисовались в образ детородгого органа. В компании это назвали "чистой случайностью".

Для экономики, полагает Делягин, это не будет иметь серьезных последствий. Многие суда не дожидаются открытия Суэцккого канала, направляясь в обход Африки. Это влечет за собой дополнительные транспортные издержки, – такой маршрут занимает на две недели больше – но на цены повлияет не сильно.

В инциденте в Суэцком канале также нашли и русский след. Полагают, что это выгодно Москве, которая в качестве альтернативы продвигает Северный морской путь.