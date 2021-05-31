В Незалежной переживают из-за возможной потери прибыли

Строительство "Северного потока-2" у ряда государств стоит как кость в горле. Очень сильно обеспокоены украинцы: появление новой газовой магистрали грозит им потерей транзита. Однако по словам представителя МИД Дмитрия Биричевского, Россия не ставит перед собой цель отказаться от транспортировки голубого топлива через украинскую территорию.



Руководитель Департамента экономического сотрудничества главного внешнеполитического ведомства России подчеркнул: газ будет идти транзитом через украинское государство до тех пор, пока будут в силе подписанные с Киевом контракты.

Биричевский напомнил, что на данный момент соответствующий договор между украинским государством и российским энергетическим гигантом "Газпром" существует. Когда срок документа истечет, стороны начнут вести переговоры по поводу возможного продолжения сотрудничества.

В беседе с РИА "Новости" высокопоставленный дипломат особо подчеркнул, что наша страна никогда не задействует экономические вопросы в качестве инструментов давления на другие государства. Таким образом, если пролонгация контрактов окажется взаимовыгодной для обеих сторон, договор будет продлен.

Биричевский еще раз обозначил основную российскую позицию: "Северный поток" – это исключительно экономический проект, который не является элементом политической борьбы на международной арене.

Ранее стало известно, чтоСША намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока – 2". Незалежная может получить свою встречную сделку до завершения строительства газопровода