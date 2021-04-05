В первый вторник текущего месяца многим будет нелегко

Убывающая Луна 6 апреля будет в Водолее. Как пройдут эти 24 часа, зависит от настроения. С позитивом получится добиться успехов, отрицательные эмоции притянут неприятности. Нужно держать под контролем и чувства, и язык, тогда все сложится хорошо.

Овен

Реализовав все задуманное, Овны могут извлечь выгоду. Лицемерить не стоит вовсе, а льстить авторитетным людям надо в меру. Позволяется немного побаловать себя – приобрести давно желаемое. Есть шанс встретить спутника жизни, если такового еще нет.

Телец

Избавиться от накопившихся проблем 6 апреля Тельцам удастся. Есть вероятность получить новые знания и приобрести опыт, который пригодится. Будьте внимательны при работе с документами. Верните другу взятое в долг. Благодаря чувству юмора у вас начнется роман.

Близнецы

За добросовестную работу Близнецов могут поощрить денежной премией. Однако тут же спускать ее на подарки не стоит. Избежать ошибок помогут советы мудрых людей. Отношения с близкими наладятся. Вами может заинтересоваться приятный человек.

Рак

Экспериментировать при выполнении срочных дел Ракам 06.04.2021 не следует. Есть вероятность короткой рабочей поездки. Финансовых проблем не ожидается. Чтобы не разочаровать любимых, не досаждайте им назойливыми телефонными звонками и выяснением отношений.

Лев

Дополнительный заработок Львов может разозлить начальство, будьте осторожны с подработками. Не исключено, что придется решать сложные денежные вопросы. Помощь и поддержку окажут близкие В романтических отношениях проявите больше нежности.

Дева

Интересное деловое предложение может поступить Девам 06.04. Удачными окажутся все нынешние приобретения. Воздержитесь от грандиозных планов – они не воплотятся. Напряженный служебный график способен негативно отразиться на здоровье, берегите его.

Весы

Даже в сложных делах Весам повезет. Обсуждать и решать финансовые вопросы не следует. Воздержитесь от вложений и приобретений. Из-за чрезмерных нагрузок может резко ухудшиться самочувствие. Отдохните, проведите профилактику, иначе заболеете.

Скорпион

Много энергии понадобится Скорпионам, чтобы выполнить все навалившиеся задачи. Благодаря способностям есть вероятность получить повышение в должности. Поездки, хотя и утомят, окажутся удачными. В личной жизни грядут заметные перемены.

Стрелец

Новыми и важными делами Стрельцам лучше заняться в другое время, чтобы избежать провала. Постарайтесь не переутомиться, иначе рискуете серьезно заболеть. Надо поддержать родственников. В личной жизни все не просто - придется выяснять отношения.

Козерог

Работа потребует от Козерогов полной самоотдачи 6 апреля. Воздержитесь от эмоций в общении с начальством и коллегами. От похода по магазинам лучше отказаться. В романтических отношениях все пойдет на лад. Сделайте подарок любимому человеку – он это оценит.

Водолей

Новые перспективы откроются перед Водолеями. Есть шанс получить много заманчивых предложений. Держите эмоции под контролем, тогда не поссоритесь с окружающими. Не рискуйте. Избежать стрессов поможет прогулка на свежем воздухе и позитивное общение.

Рыбы

Много работать придется Рыбам 6 апреля. Спонтанно ничего не приобретайте. Большую часть свободного времени придется потратить на решение бытовых проблем. В поездки желательно отправиться вечером. Пришло время изменить кое-что в личной жизни.

Не так давно стало известно, что три знака зодиака ждет удача в 2021 году. Они будут находиться под защитой Вселенной.

