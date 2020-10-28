По некоторым данным, приказ бомбить Степанакерт отдал лично Эрдоган

Столица Нагорного Карабаха была атакована во вторник, 28 октября, силами турецких ВВС. Об этом сообщил журналист Семен Пегов.

В своем телеграм-канале WarGonzo он написал, что истребители F-16 нанесли удар по Степанокерту, причем били по гражданским и инфраструктурным объектам.

"Удары по городам Арцаха наносили турецкие ВВС по личному приказу Эрдогана",

– сообщает Пегов со ссылкой на свои источники в Стамбуле. При этом телеграм-канал "Военный обозреватель" предположил, что Турция применила средства радиоэлектронного подавления сил ПВО непризнанной республики.

Ранее стало известно, что во вторник, 28 октября, был обстрелян роддом в Степанакерте. Предполагалось, что удар нанесла армия Азербайджана, однако в Баку это опровергли.