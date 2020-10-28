Удар по роддому в Карабахе нанесла Турция - СМИ

Удар по роддому в Карабахе нанесла Турция - СМИ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
По некоторым данным, приказ бомбить Степанакерт отдал лично Эрдоган

Столица Нагорного Карабаха была атакована во вторник, 28 октября, силами турецких ВВС. Об этом сообщил журналист Семен Пегов.

В своем телеграм-канале WarGonzo он написал, что истребители F-16 нанесли удар по Степанокерту, причем били по гражданским и инфраструктурным объектам.

"Удары по городам Арцаха наносили турецкие ВВС по личному приказу Эрдогана",

сообщает Пегов со ссылкой на свои источники в Стамбуле. При этом телеграм-канал "Военный  обозреватель" предположил, что Турция применила средства радиоэлектронного подавления сил ПВО непризнанной республики.

Ранее стало известно, что во вторник, 28 октября, был обстрелян роддом в Степанакерте. Предполагалось, что удар нанесла армия Азербайджана, однако в Баку это опровергли. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

СМИ: Запад готовит провокацию с "жертвами" российской вакцины

Вашингтон не допустит лидерства РФ на мировой арене

Россия станет диктовать условия на мировом газовом рынке – СМИ

Благодаря целому комплексу благоприятных факторов у конкурентов нет шансов победить Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей