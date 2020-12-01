Бывший двойной агент дышит через трубку, но пытается заниматься спортом

На фоне затухающего скандала о якобы отравлении "Новичком" оппозиционера Алексея Навального неожиданно о себе дали знать давно подзабытые другие жертвы неизвестно кем устроенного вероятного нападения с помощью возможного нервно-паралитического вещества – экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Именно последняя дозвонилась двоюродной сестре Виктории в Ярославль. Об этом сообщает "Московский комсомолец", в распоряжении которого оказалась запись этого часового разговора.

Отмечается, что беседа сестер состоялась больше недели назад, 21 ноября. По данным издания, Юлия позвонила с помощью технологии SIP-телефонии с подменой номера. В результате в аппарате Виктории высветился номер, который использует факторинговая компания из Санкт-Петербурга, что ввело в некоторое замешательство жительницу Ярославля. Говорила жертва "Новичка" явно будучи на свежем воздухе, т.к. были слышны шумы ветра.



В ходе разговора родственницы успели обсудить весьма знаковые темы: семейные дела, включая состояние старенькой матушки бывшего советского и российского разведчика, недвижимость, самочувствие Скрипаля и даже детали отравления.

По словам Юлии, она старается не разговаривать с отцом об инциденте в британском Солсбери, так как он чувствует за собой перед ней вину.

"Ему очень жаль, что меня на этот маховик репрессий накрутило случайно с ним. Он себе этого простить не может никак. Я говорю: да ладно, все нормально, хорошо, что я приехала. А был бы один, никто тебя в доме не нашел бы, так бы и помер. Мы хоть были на улице, в людном месте", – сказала дочь Скрипаля.

Юлия подтвердила, что до сих пор является гражданкой РФ и имеет вид на жительство в Великобритании. Она отрицает распространенную ранее в СМИ информацию о том, что их с отцом куда-то перевезли из Соединенного Королевства.

"Я прикалываюсь, что не знаю, где я побывала. Очень хочу в Новую Зеландию, но, к сожалению, пока никак", – сообщила женщина.

Также она заявила, что они живут отдельно с отцом, поскольку у него из-за пандемии есть ограничения.

"Он в группе риска, у него и так труба в горле, куда ему еще кашель или еще чего-нибудь. (...) Сахар у него нормальный. Он сейчас спортом пытается заниматься. У него беговая дорожка, силовые упражнения", – пояснила Юлия.

Женщина добавила, что отец уже, возможно, никогда не поправится и до конца жизни будет использовать трубку для дыхания, которую нужно чистить ежедневно. Для этого к экс-шпиону приставлен специальный медик. Юлия ожидает, что в ближайшем будущем отец приобретет свое жилье, сейчас он проживает в съемной квартире. "Когда он решится, тогда ему эти деньги дадут, чтобы он себе дом купил", – уточнила она.



Виктория Скрипаль этот разговор назвала хорошим знаком и оттепелью в положении Скрипалей и в международных отношениях. Издание обращает внимание на то, что "просто так подобные звонки не делаются", вероятно в Лондоне решили напомнить миру о подзабытом уже деле об отравлении неким "Новичком".

Напомним, Скрипали были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. Власти Британии обвинили в инциденте официальную Москву, которая отвергает свою причастность к данному происшествию.

