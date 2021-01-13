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Совсем скоро наступит Крещение. В ночь на 19 января многие россияне предпочитают окунуться в прорубь. В Подмосковном комитете по туризму рассказали, где находятся самые популярные места.
Так, одним из излюбленных жителями области мест оказались святые источники "Белый колодец" в Зарайске и у Успенского храма в Андреевском под Коломной, а также источник Преподобного Саввы в Звенигороде.
Под Сергиевом Посаде, в Мытищах и Чехове также расположены известные проруби, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
К слову, ранее Елена Малышева негативно высказалась о традиции окунаться в холодную воду.
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