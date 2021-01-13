В Подмосковье перечислили места для купания на Крещение

Власти подготовили любителям окунуться в холодную воду 220 точек

Совсем скоро наступит Крещение. В ночь на 19 января многие россияне предпочитают окунуться в прорубь. В Подмосковном комитете по туризму рассказали, где находятся самые популярные места.

Так, одним из излюбленных жителями области мест оказались святые источники "Белый колодец" в Зарайске и у Успенского храма в Андреевском под Коломной, а также источник Преподобного Саввы в Звенигороде.

Под Сергиевом Посаде, в Мытищах и Чехове также расположены известные проруби, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

К слову, ранее Елена Малышева негативно высказалась о традиции окунаться в холодную воду. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин анонсировал вакцинацию от COVID-19 всех россиян

Сделать прививку можно будет уже с понедельника

Американцы собираются снова ударить по "Северному потоку - 2"

Администрация Трампа планирует финальный раунд карательных мер перед уходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей