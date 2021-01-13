Власти подготовили любителям окунуться в холодную воду 220 точек

Совсем скоро наступит Крещение. В ночь на 19 января многие россияне предпочитают окунуться в прорубь. В Подмосковном комитете по туризму рассказали, где находятся самые популярные места.

Так, одним из излюбленных жителями области мест оказались святые источники "Белый колодец" в Зарайске и у Успенского храма в Андреевском под Коломной, а также источник Преподобного Саввы в Звенигороде.

Под Сергиевом Посаде, в Мытищах и Чехове также расположены известные проруби, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

К слову, ранее Елена Малышева негативно высказалась о традиции окунаться в холодную воду.