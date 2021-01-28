"Конкурент" COVID-19 обрушится на головы жителей страны

Представительница Минздрава Дарья Даниленко поделилась прогнозом по активизации гриппа на российской территории. По словам заместительницы директора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева, данное заболевание начнет активно распространяться в весенний период.



Как отметила эксперт, статистика за последнее время показывает, что именно в этот сезон года вирус гриппа активизируется.

При этом другой специалист из НИИ Дмитрий Лиознов отметил: есть вероятность, что COVID-19 подавит грипп, однако точных данных по этому вопросу пока нет, передает "Интерфакс".

К слову, недавно жителям Москвы предрекли рост заболеваемости по COVID-19 в этот же весенний период.