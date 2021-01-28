Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Представительница Минздрава Дарья
Даниленко поделилась прогнозом по активизации гриппа на российской территории.
По словам заместительницы директора по научной работе НИИ гриппа им.
Смородинцева, данное заболевание начнет активно распространяться в весенний
период.
Как отметила эксперт, статистика за последнее время показывает, что именно в этот сезон года вирус гриппа активизируется.
При этом другой специалист из НИИ Дмитрий Лиознов отметил: есть вероятность, что COVID-19 подавит грипп, однако точных данных по этому вопросу пока нет, передает "Интерфакс".
К слову, недавно жителям Москвы предрекли рост заболеваемости по COVID-19 в этот же весенний период.
Россия не оставит без внимания жесткие действия в свой адрес со стороны США