Весной в России активизируется опасный вирус

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Представительница Минздрава Дарья Даниленко поделилась прогнозом по активизации гриппа на российской территории. По словам заместительницы директора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева, данное заболевание начнет активно распространяться в весенний период.

Как отметила эксперт, статистика за последнее время показывает, что именно в этот сезон года вирус гриппа активизируется.

При этом другой специалист из НИИ Дмитрий Лиознов отметил: есть вероятность, что COVID-19 подавит грипп, однако точных данных по этому вопросу пока нет, передает "Интерфакс".

К слову, недавно жителям Москвы предрекли рост заболеваемости по COVID-19 в этот же весенний период.

Ольга ФЕДОРОВА

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