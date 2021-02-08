Голодать нельзя: как быстро похудеть к весне без спортзала

Голодать нельзя: как быстро похудеть к весне без спортзала
Фото: Liz Gregg/moodboard/www.globallookpress.com
Для избавления от лишних килограммов нужно незначительно поменять свой рацион

Совсем скоро наступит весна, а это значит, что многие девушки уже задумались над тем, как быстро избавиться от парочки лишних килограммов, которые были набраны за зиму. Однако часто худеть представительницы прекрасного пола начинают, прибегая к экстремальным методам, например, почти полностью перестают есть. Врач-диетолог рассказала, как похудеть без вреда для здоровья. 

Для того, чтобы не набрать еще больше, нужно просто придерживаться принципов правильного питания. В первую очередь стоит убрать из рациона быстрые углеводы – белую муку и сахар, поскольку эти ингредиенты лишь повышают аппетит, не давая энергии взамен, пишет LIFE.

Вместо сахара меню можно разнообразить свежими сезонными фруктами. Обязательно в рационе худеющих должны быть овощи, цельнозерновые крупы и белок. 

А вот голодать точно не стоит, потому что это чревато серьезными проблемами со здоровьем, да и скинутые килограммы быстро вернутся. 

Что же касается подсчета калорий, то этот метод будет работать только в том случае, если питание сбалансировано. Если заполнять суточную норму тортом или пирожным, то снижение веса будет происходить за счет мышечной ткани. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о продуктах, которые способствуют похудению

Юлия МИХАЙЛОВА

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