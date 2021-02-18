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Часто так бывает, что приходя с магазина, мы просто кладем все купленные продукты сразу в холодильник. Однако так делать неправильно. Существует определенный перечень продуктов, которые хранить в холодильнике точно не стоит, потому что это очень вредит вкусовым качествам.
Яйца
Яйца лучше хранить в прохладном сухом месте, потому что тонкая скорлупа пропускает все запахи, которые есть в холодильнике. Также в холодильнике яйцо постепенно теряет влагу и становится более плотным.
Хлеб
Класть свежий хлеб в холодильник ни в коем случае нельзя, потому что он тут же станет влажным и безвкусным. Исключения – сэндвичи.
Помидоры
В холодильники томаты слишком быстро теряют влагу, поэтому высыхают и теряют аромат. Похожая ситуация происходит со сливами, персиками и манго. Храните эти овощи и фрукты в вазе на столе.
Йогурт
Немного странно оставлять йогурт в теплом помещении, не убрав в холодильник? Не переживайте, потому что они содержат бактерии, которые вырабатывают естественный консервант. Однако если хотите, чтобы йогурт был прохладным, тогда стоит убрать его в холодильник.
Тунец
Тунца и другие консервы не надо класть в холодильник, потому что консервы не испортятся, а их вкус при комнатной температуре заметно лучше.
Цитрусовые
В холодильнике кожура ароматных апельсинов, лимонов и мандаринов покрывается темными пятнами, поэтому цитрусовые все-таки лучше хранить в специальной вазе для фруктов.
Огурцы
За пару дней холодильник иссушит кожуру огурца сильнее, чем яркое солнце.
Базилик
И если петрушка и укроп чувствуют себя комфортно, если находятся в холодильнике, то базилик тут же начинает увядать и терять ценные эфирные масла.
Авокадо
Не ждите, что авокадо дозреет в холодильнике. Лучше подложите его в вазу к фруктам или бумажный пакет.
Баклажаны
Этот капризный овощ нужно хранить в теплоте. Если температура опускается ниже +10°С, баклажан тут же становится невкусным.
Арахисовая паста
В холодильнике масса быстро застынет, поэтому намазывать ее на хлебец или обмакнуть в нее фрукты будет проблематичнее.
Корнеплоды
Не стоит класть морковь, картофель, свеклу и другие корнеплоды в холодильник на нижние полки, потому что там они начинают прорастать, вянуть и даже покрываются плесенью, пишет WomanHit.
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