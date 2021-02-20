Впрочем, решение немного изменили

Бабушкинский суд Москвы решил, что замена условного срока реальным Алексею Навальному по делу "Ив Роше" законна. Однако судья принял во внимание срок, который скандальный блогер провел под домашним арестом, что не учел ранее его коллега.

Об этом сообщает РИА "Новости".

С учетом месяца, проведенного под арестом дома, – с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года, а также времени в "Матросской тишине" Навальному предстоит отсидеть 2 года и 5 месяцев.

Навального могут этапировать в колонию уже сегодня, 20 февраля. Адвокаты оппозиционера же планируют обжаловать решение суда, говорится в телеграм-канале агентства.

2 февраля суд признал, что Навальный нарушил условия пребывания на свободе. Блогер не раз пропускал визит во ФСИН.