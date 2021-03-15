Украинский журналист напомнил бацьке о его обещании передать граждан РФ в Незалежную

"Разъяренный" президент России Владимир Путин звонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко после того, как узнал из СМИ о том, что бацька намерен передать Киеву задержанных в Минске "33 богатырей" из РФ. Об этом живописал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым. Два ярких местных пропагандиста поделились воспоминаниями об операции СБУ, как называет киевский режим, с бойцами ЧВК Вагнер.

По словам Бутусова, эта была самая крупная спецоперация такого толка Украины и НАТО против России и Белоруссии. Гордон же выдал свою инсайдерскую информацию о задержанных в Минске 29 июля 2020-го россиянах, буквально за пару дней до президентских выборов в Белоруссии.

Журналист утверждает, что когда он брал у Лукашенко интервью, бацька обещал ему, что "вагнеровцев" выдадут властям Незалежной. По версии Гордона, когда эта информация попала в СМИ, Александру Григорьевичу сразу же якобы позвонили из Кремля.

"Звонит Путин разъяренный", – цитирует "ЦарьГрад" украинского строителя финансовых пирамид и бывшего агитатора народных целителей.

Далее, сообщил пан Гордон, в Минск прилетел самолет с сотрудниками ФСБ и белорусская сторона не смогла сдержать свое обещание передать Киеву граждан РФ.

Добавим, на прошлой неделе журналист анонсировал некую информационную бомбу по спецоперации, которая должна взорваться 15 марта. Стукач СБУ назвал этот день для соборной "судьбоносным" и "историческим". Однако сегодня "взрыв" был перенесен на 5 апреля, поскольку расследователи из британского Bellingcat еще не подготовились, сообщил украинец.

Но основатель портала Элиот Хиггинс поставил Гордона на место, написав в своем "Твиттере", что у расследования Bellingcat нет и не было точной даты выхода.

