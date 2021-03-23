По прогнозам синоптиков, на севере европейской части России может быть дефицит осадков

Как сообщают в Гидрометцентре, весной и летом ожидается, что температура на территории России либо будет соответствовать норме, либо будет выше нее.

По прогнозу руководителя научного учреждения Романа Вильфанда, холодные весна и лето не предполагаются. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Как рассказывает Вильфанд, в апреле должно быть теплее, чем обычно, в Центральном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. В Красноярске, Хабаровске, Якутии, а также на севере европейской части страны возможен недостаток осадков.

В последнем месяце весны повышенная температура ожидается в северной части европейской территории России.

Ранее Вильфанд заявлял, что теплая зима этого года пока не стала нормой. По его прогнозам, в будущем ожидаются суровые морозы.