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Как сообщают в Гидрометцентре, весной и летом ожидается, что температура на территории России либо будет соответствовать норме, либо будет выше нее.
По прогнозу руководителя научного учреждения Романа Вильфанда, холодные весна и лето не предполагаются. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Как рассказывает Вильфанд, в апреле должно быть теплее, чем обычно, в Центральном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. В Красноярске, Хабаровске, Якутии, а также на севере европейской части страны возможен недостаток осадков.
В последнем месяце весны повышенная температура ожидается в северной части европейской территории России.
Ранее Вильфанд заявлял, что теплая зима этого года пока не стала нормой. По его прогнозам, в будущем ожидаются суровые морозы.
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