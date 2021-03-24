На Красную Пресню вернут исчезнувшие деревья: Собянин рассказал об улучшении облика Москвы

Масштабный проект по благоустройству столицы реализуют в 2021 году

Создание качественной городской среды – один из приоритетов московских властей. В разных районах обустраиваются новые общественные пространства, возводятся объекты социальной инфраструктуры. На очереди – благоустройство Красной Пресни и Звенигородского шоссе. Подробностями о проекте поделился в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Красная Пресня и Звенигородское шоссе, хоть и расположены рядом – с разных сторон от метро 1905 года, но в жизни города играют разные роли. На улице Красная Пресня находится множество точек притяжения для жителей и гостей столицы: Московский зоопарк, универмаг Мосторга, памятник Героям революции 1905 года, музей-квартира семьи Маяковских, парк Декабрьского восстания. А Звенигородское шоссе служит, в первую очередь, для транзитного движения. Исходя из этого, и строился план реконструкции.

"Проект благоустройства ставит своей целью подчеркнуть значение Красной Пресни как знаковой и уникальной улицы Москвы, а на Звенигородском шоссе – создать комфортную среду для местных жителей".

– пояснил Сергей Собянин.

Так, Красную Пресню сделают еще более привлекательной с туристической точки зрения. Там появится прогулочный маршрут с площадками для отдыха. От проезжей части его отделят зеленой аллеей. Липы, рябины, клены, кустарники, газоны – все это зеленое великолепие, давно исчезнувшее с улицы, вернется на радость местным жителям и приезжим.

На пересечении Красной Пресни с Трехгорным Валом устроят пространство для отдыха с интересной детской площадкой. В парке Декабрьского восстания обновят скамейки и ограду, разобьют цветники, оборудуют площадки для занятий спортом и игр детей.

О владельцах домашних животных тоже не забудут: для них сделают две площадки. В одной можно будет тренировать собак крупных пород, а в другой – прогуливать мелких питомцев.

Участок Звенигородского шоссе от Красной Пресни до Третьего транспортного кольца (ТТК) также озеленят. Еще там обустроят тротуары и установят современные фонари с энергосберегающими лампами, поэтому пешеходам будет комфортно и безопасно. Провода при этом спрячут под землю, чтобы не портили вид.

Приведут в порядок и неприметное старое здание, которое, даже по мнению местных жителей, давно просится на снос. Но оказывается, это историческое строение – кордегардия Пресненской заставы, единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней. Ее отреставрируют, чтобы напомнить москвичам, в каком уникальном городе с богатой историей они живут.

Ранее власти Москвы сообщили, что в 2021 г. в городе отреставрируют более 100 памятников и исторических объектов.