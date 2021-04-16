Артисту нельзя пить даже слабоалкогольные напитки

Минский суд вынес приговор Тиме Белорусских по делу о наркотиках. Правоохранители обвиняли певца, настоящее имя которого Тимофей Морозов, в покупке, употреблении и хранении запрещенных веществ.

Как сообщает белорусское издание Tut.by, суд назначил ему два года "домашней химии", то есть в места лишения свободы его не отправят, но и свободным человеком он не будет. Певца поставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Его регулярно будут проверять полицейские, выходить из дома позже 19 часов вечера ему запрещено.

Белорусских можно будет ходить на работу или учебу, но только по строгому маршруту, а вот уезжать куда-то ненадолго – лишь с разрешения правоохранителей.

Задержали артиста в конце января 2021 года, после этого он находился под залогом.