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Минский суд вынес приговор Тиме Белорусских по делу о наркотиках. Правоохранители обвиняли певца, настоящее имя которого Тимофей Морозов, в покупке, употреблении и хранении запрещенных веществ.
Как сообщает белорусское издание Tut.by, суд назначил ему два года "домашней химии", то есть в места лишения свободы его не отправят, но и свободным человеком он не будет. Певца поставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Его регулярно будут проверять полицейские, выходить из дома позже 19 часов вечера ему запрещено.
Белорусских можно будет ходить на работу или учебу, но только по строгому маршруту, а вот уезжать куда-то ненадолго – лишь с разрешения правоохранителей.
Задержали артиста в конце января 2021 года, после этого он находился под залогом.
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