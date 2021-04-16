Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии"

Артисту нельзя пить даже слабоалкогольные напитки

Минский суд вынес приговор Тиме Белорусских по делу о наркотиках. Правоохранители обвиняли певца, настоящее имя которого Тимофей Морозов, в покупке, употреблении и хранении запрещенных веществ. 

Как сообщает белорусское издание Tut.by, суд назначил ему два года "домашней химии", то есть в места лишения свободы его не отправят, но и свободным человеком он не будет. Певца поставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Его регулярно будут проверять полицейские, выходить из дома позже 19 часов вечера ему запрещено. 

Белорусских можно будет ходить на работу или учебу, но только по строгому маршруту, а вот уезжать куда-то ненадолго – лишь с разрешения правоохранителей. 

Задержали артиста в конце января 2021 года, после этого он находился под залогом. 

Полина ИВАНОВА

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одно отлично,не вышак,но почему условка,когда простому люду здесь,светила уголовка !!! %ниду воспитаем в своём коллективе пример карнавального
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