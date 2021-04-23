Путин объявил о продлении майских праздников

Путин объявил о продлении майских праздников
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Соответствующее решение президент озвучил в ходе совещания

Владимир Путин принял решение о продлении майских праздников. Глава государства согласился сделать период с 1 по 11 мая нерабочими днями.

С соответствующей инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией такое решение будет правильным. В противном случае людям пришлось бы чаще пользоваться общественным транспортом, перемещаясь из города в регионы и обратно, передает РИА "Новости".

Владимир Владимирович 

До этого россияне должны были отдыхать с 1 по 3, а также 9 и 10 мая. Однако теперь в распоряжении граждан нашей страны окажутся еще пять выходных дней. 

Соответствующий указ будет подписан Путиным сегодня, 23 апреля. 

Новость дополняется.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гы
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А нельзя ли продлить ещё пенсионный возраст и президентский срок?
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