Путин объявил о продлении майских праздников

Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Владимир Путин принял решение о продлении майских праздников. Глава государства согласился сделать период с 1 по 11 мая нерабочими днями.
С соответствующей инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией такое решение будет правильным. В противном случае людям пришлось бы чаще пользоваться общественным транспортом, перемещаясь из города в регионы и обратно, передает РИА "Новости".
Владимир Владимирович
До этого россияне должны были отдыхать с 1 по 3, а также 9 и 10 мая. Однако теперь в распоряжении граждан нашей страны окажутся еще пять выходных дней.
Соответствующий указ будет подписан Путиным сегодня, 23 апреля.
Новость дополняется.
Еще в прошлом году президент призывал договориться не нападать друг на друга