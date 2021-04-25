СМИ рассказали о письме хранившего оружие во Врбетице бизнесмена из Болгарии

СМИ рассказали о письме хранившего оружие во Врбетице бизнесмена из Болгарии
Фото: Dalibor Gluck/CTK/www.globallookpress.com
Предприниматель признался, что склад в Чехии был его

Всю неделю общественность наблюдала за напряженностью в отношениях России и Чехии, которую спровоцировала последняя, обвинив наши спецслужбы во взрыве склада с боеприпасами во Врбетице в 2014 году. Чешские СМИ заявляли, что оружие должен был получить болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев. Издание The New York Times получило от предпринимателя письмо.

Как пишет газета, в своем письме Гебрев подтвердил, что склад был его. Он также признался в том, что ранее отрицал. Бизнесмен рассказал, что его компания отправляла оружие на Украину после 2014-го, когда на юго-востоке этой страны военный конфликт был в самом разгаре. В конце того же года его фирма заключила сделку с "уполномоченными украинскими компаниями". Издание также сообщило, что некоторые чиновники Украины, которые работают или раньше трудились в госструктурах страны, подтвердили редакции эти данные. Впрочем, имена украинцев газета не раскрыла. Один из них поведал, что на коробках с оружием был указан конечный пункт – Таиланд. Делали это для того, чтобы симпатизирующие России силы в Болгарии не могли помешать отправке боеприпасов на Украину. Гебрев этот факт отрицал. СМИ указывает, что Москва узнала о поставках и потребовала от Софии их прекратить. 

NYT подчеркивает, что ранее редакция получала от него другое письмо, в котором он отрицал поставку оружия в то время, а также утверждал, что боеприпасы, которые находились на складе, не предназначались Незалежной.  

Ранее МИД Чехии обвинил Россию в заговоре простив Гебрева. По версии чешских правоохранителей, Александр Петров и Руслан Боширов подложили взрывное устройство на складе во Врбетице. Взрыв якобы должен был произойти уже на территории Болгарии, после получения оружия его владельцем. Последних Британия считает причастными к отравлению Сергей Скрипаля, экс-полковника ГРУ. Самого же предпринимателя дважды пытались отравить. Болгария, как водится на Западе, не предъявляя доказательств, обвинила в этом Россию. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

гость
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За 20 лет не будет ни че при надлежайшем хранении, следы заметали. Ничего не меняет, чехи пида*асы, вместе с бандерой.
Гость216549
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Гость216549
В том, что тройку Чехия – Словакия – Польша поддержали прибалтийские страны, нет ничего удивительного, отмечают эксперты. «Эту часть Восточной Европы и Прибалтику еще Джордж Буш – младший называл «Новой Европой» в пику старой, Западной Европе. Даже когда Европа вступала в спор с США, например при начале войны в Ираке, «Новая Европа» строго придерживалась евроатлантического курса», – говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Дробницкий полагает, что Вашингтон, точнее определенный центр влияния в Белом доме, остался недоволен – европейцы практически не поддержали кампанию, начатую с публикацией интервью Байдена, где содержались нападки на Россию и ее лидера. «Европейцы тогда испугались – им боязно было включаться в ту кампанию. А вот Петрова и Боширова обнаружить в событиях 2014 года – это пожалуйста. Они знают, как поступить: «Британцы нам показали технологию, сейчас поищем, будем высылать дипломатов», – заметил Дробницк
крым наш
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Гость216549
В ФРГ обратили внимание на наличие противопехотных мин чешской армии, которые взорвались во время инцидента. В издании говорится, что в 1997 году Чехия стала членом Оттавского соглашения о противопехотных минах, согласно которому к 2014 году в стране должны были перестать хранить заряды подобного типа.
Мины же в Чехии лежали на складах на протяжении более 20 лет, возможно, они относились даже к временам холодной войны, однако, как утверждают в ОБСЕ, за такой срок взрывчатка обычно разлагается. Это и могло стать причиной внезапного детонирования, подчеркнули в издании.
не-не-е-е,им надо что бы россия была виновной !!!
Гость216549
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В том, что тройку Чехия – Словакия – Польша поддержали прибалтийские страны, нет ничего удивительного, отмечают эксперты. «Эту часть Восточной Европы и Прибалтику еще Джордж Буш – младший называл «Новой Европой» в пику старой, Западной Европе. Даже когда Европа вступала в спор с США, например при начале войны в Ираке, «Новая Европа» строго придерживалась евроатлантического курса», – говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Гость216549
Пожаловаться Ответить
В ФРГ обратили внимание на наличие противопехотных мин чешской армии, которые взорвались во время инцидента. В издании говорится, что в 1997 году Чехия стала членом Оттавского соглашения о противопехотных минах, согласно которому к 2014 году в стране должны были перестать хранить заряды подобного типа.
Мины же в Чехии лежали на складах на протяжении более 20 лет, возможно, они относились даже к временам холодной войны, однако, как утверждают в ОБСЕ, за такой срок взрывчатка обычно разлагается. Это и могло стать причиной внезапного детонирования, подчеркнули в издании.
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