Предприниматель признался, что склад в Чехии был его

Всю неделю общественность наблюдала за напряженностью в отношениях России и Чехии, которую спровоцировала последняя, обвинив наши спецслужбы во взрыве склада с боеприпасами во Врбетице в 2014 году. Чешские СМИ заявляли, что оружие должен был получить болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев. Издание The New York Times получило от предпринимателя письмо.

Как пишет газета, в своем письме Гебрев подтвердил, что склад был его. Он также признался в том, что ранее отрицал. Бизнесмен рассказал, что его компания отправляла оружие на Украину после 2014-го, когда на юго-востоке этой страны военный конфликт был в самом разгаре. В конце того же года его фирма заключила сделку с "уполномоченными украинскими компаниями". Издание также сообщило, что некоторые чиновники Украины, которые работают или раньше трудились в госструктурах страны, подтвердили редакции эти данные. Впрочем, имена украинцев газета не раскрыла. Один из них поведал, что на коробках с оружием был указан конечный пункт – Таиланд. Делали это для того, чтобы симпатизирующие России силы в Болгарии не могли помешать отправке боеприпасов на Украину. Гебрев этот факт отрицал. СМИ указывает, что Москва узнала о поставках и потребовала от Софии их прекратить.

NYT подчеркивает, что ранее редакция получала от него другое письмо, в котором он отрицал поставку оружия в то время, а также утверждал, что боеприпасы, которые находились на складе, не предназначались Незалежной.

Ранее МИД Чехии обвинил Россию в заговоре простив Гебрева. По версии чешских правоохранителей, Александр Петров и Руслан Боширов подложили взрывное устройство на складе во Врбетице. Взрыв якобы должен был произойти уже на территории Болгарии, после получения оружия его владельцем. Последних Британия считает причастными к отравлению Сергей Скрипаля, экс-полковника ГРУ. Самого же предпринимателя дважды пытались отравить. Болгария, как водится на Западе, не предъявляя доказательств, обвинила в этом Россию.