Фигуристка вернется к Этери Тутберидзе

На личной инстаграм-странице Евгений Плющенко сообщил о том, что он прекращает сотрудничество с Александрой Трусовой. Фигурист отметил, что вместе с 16-летней спортсменкой он пережил сложный, но при этом насыщенный сезон.

Плющенко напомнил, что, будучи под его началом, Трусова выиграла два этапа Кубка России, а также завоевала бронзу на Чемпионатах России и Мира.

Евгений рассказал, что 1 мая истек их с Александрой контракт. При этом обе стороны приняли решение не продлевать его.

Супруг Яны Рудковской заявил – он не знает, каким будет путь фигуристки. Плющенко от лица всей команды пожелал бывшей воспитаннице удачи и новых побед. Сам спортсмен верит в успех Трусовой, ведь она, по его мнению, является очень трудоспособной и целеустремленной девочкой.

Он заявил, что не может назвать причин разрыва. Это якобы соответствует одному из пунктов их контракта.

"Остаемся, безусловно, друзьями", – добавил Евгений.

Фигурист выразил надежду, что в будущем Трусова появится на его шоу. По крайней мере, спортсмен будет крайне рад видеть бывшую подопечную.

Плющенко отметил, что от него Александра уходит, будучи в плюсе: "с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте". Кроме того, Трусова получила хороший опыт. Так, после пандемии COVID-19 ей удалось восстановить арсенал из пяти четверных прыжков.

В конце своего текста Плющенко сообщил, что пресса не получит от него других комментариев.

Ранее стало известно о том, что избранницу фигуриста раскритиковали за отдых без младшего сына.