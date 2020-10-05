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Отношения Белоруссии и Прибалтики становятся все напряженнее и способны достичь отрицательного пика. Торговые связи между ними могут окончательно разорваться, невзирая на вред для всех сторон. В частности, сегодня президент Александр Лукашенко задумал приняться за перевоз грузов из Латвии и Литвы. Он уверен, что этот транзит скоро понесет большие убытки.
Почти 40% фур, идущих из Литвы и Латвии – это, по его словам, огромный объем. Стоит сократить его, и две прибалтийские страны недополучат около четверти грузов, что нанесет ощутимый удар по экономикам двух государств, отметил белорусский лидер, выслушав доклад председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько.
Минск и Москва обдумывают, как перенаправить белорусские нефтепродукты, калийные удобрения и другие товары с прибалтийских маршрутов на порт в Ленинградской области РФ, напомнил Лукашенко.
И спросил у собеседника, что может по этому поводу порекомендовать таможенный комитет. Благодаря мощным логистическим центрам многие услуги, которые оказываются, к примеру, в Литве, могут оказать и в Белоруссии, отметил президент, пишет БелТА..
Ранее Белоруссия зеркально ответила странам Прибалтики на расширение санкций. Минск вводит ограничительные меры против чиновников Латвии, Литвы и Эстонии, сообщили в МИД Республики.
В конце августа, по решению президента, были закрыты некоторые границы и погранпункты, в том числе с Литвой. В ответ Вильнюс пригрозил Минску проблемами.
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