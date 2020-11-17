Пашинян удивил Путина решением по Карабаху

Пашинян удивил Путина решением по Карабаху
Никол Пашинян и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Российский президент раскрыл подробности переговоров с Арменией и Азербайджаном

Российский глава в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, что бои в Карабахе можно было предотвратить еще в конце октября, однако этому помешала позиция премьер-министра Армении, которая стала для Владимира Путина неожиданной. 

Президент вспоминает, что 19 и 20 октября вел переговоры с Алиевым и Пашиняном о прекращении огня в Карабахе. В то время азербайджанская сторона, по словам главы, вернула себе контроль над незначительной южной частью региона. Путин признается, что смог убедить Алиева прекратить огонь, однако тот поставил единственный ультиматум – о возвращении беженцев в Шушу. Российский глава передал это Пашиняну, но получил, как он сам признается, неожиданный ответ. 

"Позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха", – сказал президент. 

Владимир Путин признался, что до конца не понимает, в чем бы заключалась при таком решении угроза для Армении, поскольку предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля армянской стороны над частью Нагорного Карабаха. При этом мир в регионе контролировали бы российские миротворцы. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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