Лидер Незалежной подверг критике "шоколадного короля" в связи с работой его клуба в карантин

Действующий президент Украины и его предшественник публично разругались из-за введенных в стране санитарных ограничительных мер на фоне роста числа заболевающих коронавирусом.

Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении раскритиковал Петра Порошенко за деятельность принадлежащего ему фитнес-клуба "Пятый элемент" в дни карантина выходного дня. В своей пламенной речи глава государства угрожал лидеру "Евросолидарности" санкциями за нарушение общих правил, поскольку они "одинаковы для всех".

"С одной стороны кричите, что ситуация с распространением COVID критическая, с другой способствуете этому. Вы, надо решить, или спаситель, или коммерсант", – посоветовал пан Зеленский разобраться с самим собой пану Порошенко через свой "Фейсбук".

Последний не стал долго мучиться с ответом и также обратился к лидеру нации через соцсеть. "Шоколадный король" всея Незалежной в действиях экс-комика увидел скорый конец его правления.

"Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета" – здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большом ограблении", – написал пан Порошенко.

Последний спич Петра Алексеевича касался интервью бывшего главы Минфина Игоря Уманского, в котором тот раскрыл тайны того, как на Украине разворовывают бюджетные деньги.

Напомним, пару дней назад в ходе рейдов сотрудники правоохранительных органов зафиксировали, что спортивный комплекс пана Порошенко "Пятый элемент" в Подольском районе Киева функционирует в обычном режиме, хотя в соборной 14–15 ноября начал действовать карантин выходного дня.

Как сообщает издание "Украина.ру", силовики предупредили администрацию об ответственности, но та отказалась останавливать работу и впускать полицейских в помещение. Тогда правоохранители составили админпротокол и открыли уголовное дело. В итоге полиция наложила штраф и закрыла спорткомплекс.

Ранее сегодня пан Зеленский подписал закон об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте. Нарушителям грозит штраф в размере от 170 до 255 грн.

