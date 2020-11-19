Порошенко и Зеленский разругались из-за коронавируса

Порошенко и Зеленский разругались из-за коронавируса
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Mohammad Javad Abjoushak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы отомстили Гребенщикову за Крым
Лидер Незалежной подверг критике "шоколадного короля" в связи с работой его клуба в карантин

Действующий президент Украины и его предшественник публично разругались из-за введенных в стране санитарных ограничительных мер на фоне роста числа заболевающих коронавирусом.

Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении раскритиковал Петра Порошенко за деятельность принадлежащего ему фитнес-клуба "Пятый элемент" в дни карантина выходного дня. В своей пламенной речи глава государства угрожал лидеру "Евросолидарности" санкциями за нарушение общих правил, поскольку они "одинаковы для всех".

"С одной стороны кричите, что ситуация с распространением COVID критическая, с другой способствуете этому. Вы, надо решить, или спаситель, или коммерсант", – посоветовал пан Зеленский разобраться с самим собой пану Порошенко через свой "Фейсбук".

Последний не стал долго мучиться с ответом и также обратился к лидеру нации через соцсеть. "Шоколадный король" всея Незалежной в действиях экс-комика увидел скорый конец его правления.

"Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета" – здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большом ограблении", – написал пан Порошенко.

Последний спич Петра Алексеевича касался интервью бывшего главы Минфина Игоря Уманского, в котором тот раскрыл тайны того, как на Украине разворовывают бюджетные деньги.

Напомним, пару дней назад в ходе рейдов сотрудники правоохранительных органов зафиксировали, что спортивный комплекс пана Порошенко "Пятый элемент" в Подольском районе Киева функционирует в обычном режиме, хотя в соборной 14–15 ноября начал действовать карантин выходного дня.

Как сообщает издание "Украина.ру", силовики предупредили администрацию об ответственности, но та отказалась останавливать работу и впускать полицейских в помещение. Тогда правоохранители составили админпротокол и открыли уголовное дело. В итоге полиция наложила штраф и закрыла спорткомплекс.

Ранее сегодня пан Зеленский подписал закон об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте. Нарушителям грозит штраф в размере от 170 до 255 грн.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ГОСТЬ
Ответить
ДВА УРОДА
1
новости партнеров

Эксперт рассказал о предстоящих революциях на Кавказе

Российские миротворцы закрыли тему военного конфликта, однако в регионе еще долго будет неспокойно

Переметнувшегося на сторону Украины Эрдогана вынесут на штыках – эксперт

Киев зря надеется на помощь Анкары в противостоянии с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей