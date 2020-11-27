Навальный придумал наказание для России со стороны Европы

Навальный придумал наказание для России со стороны Европы
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он призвал Запад к новым санкциям

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что те персональные санкции, которые приняли в Евросоюзе в отношении России, больше не работают. Более того, российские власти, по его словам, не относятся к ним серьезно. Он предложил Западу действовать по-новому, чтобы ответить России свое "отравление". Об этом он заявил во время онлайн-выступления в Европарламенте.

Навальный заявил, что меры должны быть приняты в отношении российских олигархов. Рестрикции, принятые в отношении чиновников, по его оценке, несущественны, поскольку у них много имущества и банковских счетов в Европе, пишет "Интрефакс". 

Оппозиционер полагает, что до тех пор, пока Европа не начнет действовать против российских олигархов, власти не будут серьезно относиться к западным санкциям. 

Подобная мера, по его заявлению, должна быть принята в связи с недопуском оппозиционных кандидатов на российские выборы, а также после инцидента в Омске. 

Сейчас Навальный продолжает находится в Германии после того, как его спецрейсом доставили в немецкую клинику "Шарите". Пока он не намерен возвращаться в Россию.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
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Молодец! Вот это будет очень действенно..если начнут применять..дай бог..
Андрей
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Этого шута карнавального-педального надо на тихановской женить 2 сапога пара.
Гость
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вменяемый человек может к этому клоуну вообще серьезно относиться?
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